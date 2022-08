BURLINGTON, ON, le 18 août 2022 /CNW Telbec/ - Wolseley Canada a le plaisir d'annoncer la nomination de Candace Woods au poste de vice-présidente, Marketing et numérique.

Candace rejoindra Wolseley le 7 septembre 2022, apportant avec elle plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des biens de consommation courante et du marketing de détail.

« Candace apportera à Wolseley une vaste expérience en marketing et jouera un rôle déterminant dans la création de valeur pour les clients, et dans l'obtention de résultats par le biais de la recherche et de l'analyse », a déclaré Sébastien Laforge, président de Wolseley Canada. « L'accent qu'elle met sur les relations et la collaboration renforcera nos partenariats à tous les niveaux alors que nous continuons à faire croître notre entreprise. Je suis très heureux de l'accueillir dans notre équipe de direction canadienne. »

Candace se joint à Wolseley Canada après avoir passé quatre ans chez Metro, où elle était chef du Marketing pour les bannières conventionnelles et les magasins d'escompte en Ontario, et dirigeait les stratégies de marketing de Metro en matière de marques maison et de responsabilité sociale à l'échelle nationale. En outre, elle a également été chargée de modifier la voix de la marque dans les initiatives marketing de Metro durant la pandémie de COVID-19 afin de refléter les besoins des consommateurs; elle a travaillé en étroite collaboration avec les opérations des magasins pour aider à créer une expérience d'achat sécuritaire lorsque l'incertitude des clients était à son comble.

Avant de travailler chez Metro, Candace a occupé des rôles à responsabilités croissantes chez Nestlé Canada, tant dans le domaine des ventes que du marketing. Elle a dirigé la création, la gestion et l'exécution de la division du marketing auprès des consommateurs, et a défini et normalisé l'approche des différentes marques du portefeuille de Nestlé. Elle a passé l'intégralité de sa carrière à placer le client au premier plan, et à exploiter les données et les analyses pour créer de la valeur.

« Je suis ravie de rejoindre l'équipe Wolseley », a affirmé Mme Woods. « Wolseley Canada est déjà un chef de file de l'industrie, et j'ai hâte d'élaborer une stratégie de marketing qui soutiendra et stimulera la croissance tout en positionnant Wolseley en vue d'un succès à long terme. »

À propos de Wolseley Canada

Wolseley Canada est un chef de file de la distribution en gros de produits de plomberie, de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération, d'aqueduc, de protection contre les incendies, de tuyauterie, robinetterie et raccords, et de fournitures industrielles. La Société, dont le siège social est situé à Burlington, en Ontario, compte environ 2 500 employés répartis dans plus de 220 établissements d'un océan à l'autre. L'équipe des ventes et de spécialistes du service de Wolseley, sa plateforme de commerce électronique de pointe - Wolseley Express - et ses relations avec les meilleurs fournisseurs et marques sur le marché font de Wolseley le choix des professionnels partout au pays.

Ferguson plc (NYSE: FERG; LSE: FERG) est l'un des principaux distributeurs à valeur ajoutée d'Amérique du Nord. Elle fournit une expertise, des solutions et des produits allant de l'infrastructure, de la plomberie et des appareils ménagers au CVAC, à la protection incendie, à la fabrication, et plus encore. Pour en savoir plus sur Ferguson plc, rendez-vous au www.fergusonplc.com.

Renseignements: Katrina Spotts, Directrice par intérim, Communications, [email protected]