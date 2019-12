WisdomTree Canada annonce les montants finaux des distributions annuelles de gains en capital, des distributions en espèces et des distributions de revenus réinvesties pour 2019

TORONTO, le 20 déc. 2019 /CNW/ - WisdomTree Asset Management Canada, Inc. (« WisdomTree Canada ») a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de décembre 2019, ainsi que les montants finaux des distributions annuelles de gains en capital réinvesties de 2019 pour certains FNB de WisdomTree (« les Fonds »), comme l'indique le tableau ci-dessous. La date de clôture des registres pour les distributions annuelles réinvesties de 2019 est le 31 décembre 2019; celles-ci seront versées le 8 janvier 2020.

Voici les détails de la distribution des gains en capital et des distributions en espèces par unité :

Nom du fonds Symbole Distribution

en espèces

par unité ($) Fréquence

de

distribution Distribution

des gains en

capital réinvestie par

unité ($) FINB de croissance de dividendes sur titres

américains de qualité WisdomTree - non

couvert DGR.B 0,107 Trimestrielle - FINB de croissance de dividendes sur titres

américains de qualité WisdomTree -

couvert DGR 0,073 Trimestrielle - FINB de croissance de dividendes sur titres

américains de qualité à couverture

variable WisdomTree DQD 0,084 Trimestrielle - FINB à dividendes élevés américains

WisdomTree - non couvert HID.B 1,321 Trimestrielle - FINB à dividendes élevés américains

WisdomTree - couvert HID 0,250 Trimestrielle - FINB de dividendes de sociétés

américaines à moyenne capitalisation

WisdomTree - non couvert UMI.B 0,423 Trimestrielle - FINB de dividendes de sociétés

américaines à moyenne capitalisation

WisdomTree - couvert UMI 0,195 Trimestrielle - FINB de croissance de dividendes sur titres

canadiens de qualité WisdomTree - non couvert DGRC 0,077 Trimestrielle 0,5098 FINB d'actions européennes couvert

WisdomTree - non couvert EHE.B 0,097 Trimestrielle - FINB d'actions européennes couvert

WisdomTree - couvert EHE 0,065 Trimestrielle 0,7790 FINB de croissance de dividendes sur titres

internationaux de qualité WisdomTree

- non couvert IQD.B 0,162 Trimestrielle - FINB de croissance de dividendes sur titres

internationaux de qualité WisdomTree -

couvert IQD 0,194 Trimestrielle - FINB de croissance de dividendes sur titres

internationaux de qualité à couverture

variable WisdomTree DQI 0,176 Trimestrielle - FINB S&P China 500 ICBCCS WisdomTree -

non couvert CHNA.B 0,220* Trimestrielle - FINB d'actions japonaises WisdomTree -

non couvert JAPN.B 0,191 Trimestrielle - FINB d'actions japonaises WisdomTree -

couvert JAPN 0,194 Trimestrielle - FINB de dividendes de marchés émergents

WisdomTree - non couvert EMV.B 0,364 Trimestrielle - FINB global des obligations du Canada à

rendement amélioré WisdomTree CAGG 0,101 Mensuelle 0,2310 FINB global des obligations à court terme

du Canada à rendement amélioré

WisdomTree CAGS 0,134 Mensuelle - FNB d'actions mondiales ONE ONEQ 0,121 Trimestrielle 0,1857 Obligations essentielles nord-américaines

Plus ONE ONEB 0,152 Mensuelle 0,1765

*Au 15 décembre 2019, CHNA.B est réputé comme être une institution financière à des fins fiscales, donc toutes les distributions seront considérées comme un revenu.

De plus, le FINB de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité à couverture variable WisdomTree a annoncé une distribution des revenus réinvestie.

Voici les détails de la distribution du revenu réinvestie par unité :

Nom du fonds Symbole Distribution réinvestie

par unité ($) FINB de croissance de dividendes sur titres internationaux

de qualité à couverture variable WisdomTree DQI 0,1569

Les distributions réinvesties sont considérées comme des distributions théoriques et sont automatiquement réinvesties dans des parts du Fonds au moment des distributions. Elles sont immédiatement consolidées de façon à ce que le nombre de parts détenues par chaque investisseur, les parts en circulation du Fonds et la valeur liquidative des parts du Fonds ne changent pas en raison des distributions. Les porteurs de parts inscrits au 31 décembre 2019 recevront les distributions réinvesties. Les investisseurs qui détiennent des parts à l'extérieur des régimes enregistrés auront des montants imposables à déclarer et verront le prix de base rajusté de leur investissement augmenter. Les caractéristiques fiscales de toutes les distributions déclarées en 2019 seront communiquées au début de 2020.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des fonds, veuillez consulter le site www.wisdomtree.com.

WisdomTree

WisdomTree Investments, Inc., par l'intermédiaire de ses filiales aux États-Unis, en Europe et au Canada (collectivement, « WisdomTree »), est un fonds négocié en bourse (« FNB ») et un commanditaire et gestionnaire d'actifs de produits négociés en bourse (« PNB ») dont le siège social est situé à New York. WisdomTree offre des produits liés aux actions, aux revenus fixes, aux monnaies, aux marchandises et aux stratégies alternatives. L'actif géré de WisdomTree se chiffre actuellement à 62,9 milliards de dollars à l'échelle mondiale.

WisdomTreeMD est le nom commercial de WisdomTree Investments, Inc. et de ses filiales partout dans le monde.

Les FNB de WisdomTree peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Veuillez lire le prospectus applicable avant d'investir. Les FNB de WisdomTree ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les FNB de WisdomTree inscrits à la Bourse de Toronto sont gérés par WisdomTree Asset Management Canada, Inc.

