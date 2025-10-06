TORONTO, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Wingstop, un leader mondial du poulet à la commande dans le segment de la restauration rapide décontractée, comptant près de 3 000 restaurants à travers le monde, s'apprête à ouvrir son premier établissement à Calgary en 2026. Il s'agira du premier restaurant de la marque au Canada situé à l'extérieur de l'Ontario depuis son lancement en 2022, dans le cadre d'un accord de 100 emplacements avec JPK Capital.

Wingstop propose des ailes de poulet classiques et désossées, cuites à la commande et enrobées de sauces maison, ainsi que des filets servis dans 12 saveurs audacieuses et distinctives, accompagnés de frites assaisonnées et de trempettes maison. La marque aspire à devenir l'une des 10 Meilleures Marques de Restauration au Monde, avec 4,8 milliards de dollars US de ventes globales en 2024.

JPK Capital, le franchisé principal exclusif de Wingstop au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, a ouvert 15 établissements en Ontario et son premier restaurant Australien à Sydney. L'expansion de la société à Calgary débutera avec trois nouveaux restaurants au cours du premier semestre de 2026, dont le premier restaurant-phare canadien de Wingstop, situé au CF Chinook Centre, un centre emblématique appartenant à Cadillac Fairview.

Le restaurant-phare de Calgary, situé au CF Chinook Centre, présentera un design spécialement conçu pour la génération Z, et sera positionné comme un lieu de rencontre culturel. Parmi ses caractéristiques : une cabine de DJ en direct et des éléments d'intérieur modernes visant à améliorer l'expérience client et à soutenir un trafic élevé.

À propos de JPK Capital

Fondée en 2017 par l'entrepreneur Joe Poulin, JPK Capital est un bureau unifamilial, axée sur la création de valeur à long terme grâce à des investissements dans l'hôtellerie, la technologie et l'assurance. Engagée à soutenir et développer des marques emblématiques à l'échelle mondiale, JPK Capital détient les droits exclusifs de développement principal de Wingstop au Canada et en Australie par l'intermédiaire de sa plateforme d'investissement Honey Garlic Holdings ("HGH"). Dirigée par une équipe d'investisseurs et d'opérateurs chevronnés, HGH offre une supervision stratégique, une excellence opérationnelle et une expérience client exceptionnelle, se positionnant comme une plateforme de référence pour Wingstop sur les marchés internationaux clés. Depuis 2022, la société possède et exploite tous les restaurants Wingstop au Canada et prévoit d'ouvrir plus de 200 établissements au Canada et en Australie au cours de la prochaine décennie, contribuant ainsi à réaliser la vision de Wingstop : Servir le Monde avec Saveur.

À propos de Wingstop

Fondée en 1994 et ayant son siège social à Dallas (Texas), Wingstop Inc. (NASDAQ : WING) exploite et franchise plus de 2,800 restaurants dans le monde - dont 98 % sont détenus par des partenaires franchisés. Dévouée à Servir le Monde avec Saveur, les Experts du Goût, propose des ailes de poulet classiques et désossées, des filets et des sandwichs au poulet préparés à la commande et enrobés de sauces maison, dans un choix de 12 saveurs audacieuses et distinctives, accompagnés d'accompagnements emblématiques et de trempettes ranch et fromage bleu faites maison. Avec environ 5 milliards de dollars US de ventes globales en 2024, 21 années consécutives de croissance des ventes à magasins comparables, et une vision de devenir l'une des 10 Meilleures Marques Mondiales de restauration, Wingstop a récemment été désignée Partenaire Officiel du Poulet de la NBA. Pour en savoir plus : wingstop.com Suivez @Wingstop sur TikTok, Instagram, X et Facebook.

Contact média

Nadeen Borg

[email protected]

SOURCE JPK Capital