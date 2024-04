MONTRÉAL, le 23 avril 2024 /CNW/ - Wholesale Express et l'AMVOQ annoncent un partenariat stratégique pour renforcer l'industrie de la distribution en gros et de la vente de véhicules d'occasion au Québec.

Wholesale Express, leader dans le domaine de la distribution en gros depuis 2013, se distingue par sa plateforme numérique avancée qui offre une solution complète pour la logistique. Couvrant l'enregistrement, le paiement et le transport, notre plateforme simplifie grandement les transactions pour nos clients, leur permettant de se concentrer sur leur activité principale. En tant que seul encan qui prend en charge l'ensemble de ces processus, nous garantissons une expérience efficace et proactive à nos utilisateurs.

L'AMVOQ, une organisation sans but lucratif fondée en 1989, représente plus de 1200 commerçants de véhicules routiers à travers le Québec. Son objectif est de promouvoir le professionnalisme chez ses membres, de les représenter auprès des autorités réglementaires et de leur permettre d'avoir accès plus facilement à des produits et services de haut niveau. En tant qu'intervenant de premier plan dans l'industrie du véhicule d'occasion au Québec, l'AMVOQ contribue constamment à l'amélioration de la qualité des biens et services offerts aux consommateurs.

Une de notre principale force réside dans notre service client exceptionnel. Avec une équipe de ventes dédiée aux acheteurs et aux vendeurs, Wholesale Express garantit un service personnalisé et une assistance proactive à chaque étape du processus. Cette approche axée sur le client renforce la confiance et favorise des relations commerciales durables.

Actuellement, Wholesale Express dessert l'est du Canada et le nord-est des États-Unis, offrant une couverture géographique étendue à nos clients. De plus, nous avons des projets d'expansion ambitieux pour l'avenir, visant à élargir notre empreinte et à offrir nos services à un public encore plus vaste tout en restant dans le B2B. Cette stratégie de croissance témoigne de notre vision à long terme et de notre engagement à rester un acteur majeur dans le secteur de la distribution en gros.

« Ce partenariat entre Wholesale Express et l'AMVOQ représente une étape importante dans notre engagement commun à promouvoir l'excellence et l'innovation dans le secteur de la distribution en gros et de la vente de véhicules d'occasion au Québec, a déclaré Jean-Benoit Théberge, COO. « Ensemble, nous nous engageons à offrir des solutions de qualité et à soutenir nos clients et membres dans leurs activités commerciales. »

