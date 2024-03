PERTH, Australie,, 27 mars 2024 /CNW/ - Les efforts de numérisation de l'ensemble de données de White Cliff Minerals ont permis de découvrir de multiples cibles d'uranium et de cuivre à haute teneur dans la partie nord de son projet d'exploration à grande échelle de Radium Point, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada.

Les anciens ensembles de données historiques étaient de grande qualité, leurs résultats très anormaux sur la pierre concassée ayant dépassé les attentes de White Cliff avec une collection de vastes cibles d'uranium, de cuivre, d'or et d'argent à haute teneur maintenant prêtes pour la saison de travaux de prospection.

Et bien que la région ait été un producteur important des produits cibles, le travail de suivi semble limité ici, offrant la possibilité à White Cliff d'identifier les extensions de gisements exploités dans le passé avec un potentiel élevé de minéralisation de type IOCG-uranium.

Le président de White Cliff, Roderick McIllree, a affirmé qu'il a fallu beaucoup de temps pour rassembler et vérifier les résultats, mais que l'attente en a valu la peine.

« Les travaux se poursuivent sur l'assimilation des ensembles de données restants pour le reste de la zone de permis de 2 900 km2, mais la teneur de ces résultats nous donne déjà une grande confiance dans notre prochaine saison de travaux de prospection. », a-t-il dit.

M. McIllree a ajouté qu'il était important d'insister sur le fait que les résultats ne concernaient que la partie nord et les zones proches de la mine, exclusivement, et que l'utilisation de cette nouvelle base de données de cibles parallèlement à la géochimie aiderait grandement l'équipe à finaliser les définitions des cibles.

« La zone au sud contient des résultats qui semblent plus élevés dans la nature avec une exposition à l'air libre plus grande, mais nous avons besoin de plus de temps pour terminer le processus de vérification pour cette vaste zone et nous publierons ces résultats en temps et lieu ».

« Je suis très à l'aise de dire qu'il s'agit du projet à éléments multiples le plus excitant que j'ai vu, même s'il s'agit d'un premier passage vers ces anomalies près de la mine et régionales. Je suis convaincu que nous sommes bien placés pour faire des découvertes importantes dans notre zone en 2024. Je ne donne aucune garantie, mais avec des résultats comme celui-ci, sur seulement la moitié du terrain évalué à ce jour, il vaut la peine de faire tous les efforts possibles pour forer ce projet au cours de la prochaine année. »

White Cliff terminera maintenant ses programmes de travail canadiens pour l'année à venir, à la fois à Radium Point et dans le cadre de son projet Coppermine , dans le but de déployer une campagne holistique pour tirer parti de toutes les synergies disponibles dans ses vastes propriétés foncières.

Présentation des résultats :

Thompson Showing

14,15 pour cent d'oxyde d'uranium, 6,22 g/t d'or et 122 g/t d'argent

7,5 % de cuivre, 1,63 % d'U3O8, 729 g/t d'argent et 1,56 g/t d'or

15,15 g/t d'or, 6,6 % de cuivre, 2,32 % d'U3O8, 137 g/t d'argent, 1,11 % de cobalt et 0,58 % de nickel

Spud Bay

22,72 % de cuivre, 619 g/t (environ 20 onces) d'or et 0,59 % de plomb

11,69 % de cuivre, 1 330 g/t (environ 40 onces) d'argent, 8,30 % de zinc et 0,44 % de plomb

6,61 % de cuivre, 1 427 g/t (environ 45 onces) d'argent, 3,66 % de zinc et 0,35 % de plomb

Bullwinkle

7,43 % d'U3O8 et 2,77 % de cuivre

Doghead South

1,56 % d'U3O8, 10,30 % de cuivre, 3,68 g/t d'or et 34 g/t d'argent

3,85 % de cuivre, 4,05 g/t d'or et 7 g/t d'argent

Sparkplug Lake

8,28 g/t d'or, 1,86 % cuivre et 43,4 g/t d'argent

3,97 % de cuivre, 4,42 g/t d'or et 12,4 g/t d'argent

3,01 % de cuivre, 5,37 g/t d'or et 2,60 g/t d'argent

Pour de plus amples renseignements et pour lire le communiqué complet, visitez le site Web de White Cliff Minerals .

