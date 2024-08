Les derniers tests révèlent une teneur de 42,2 % de cuivre, et des valeurs de 17,4 g/t d'or et 716 g/t d'argent

Les occurrences de métaux précieux et de métaux de base de haute qualité continuent d'augmenter

PERTH, Australie, 19 août 2024 /CNW/ - White Cliff Minerals Limited (« la Société ») est ravie d'annoncer une autre série de résultats de tests obtenus à partir d'échantillons de copeaux de roche prélevés dans le cadre du programme Maiden Field du projet Great Bear (« le projet Great Bear »), dans le nord du Canada. Les résultats confirment une minéralisation répandue de métaux précieux et de métaux de base à haute teneur associée à de multiples systèmes épithermaux et de type « Iron oxide copper gold ore deposits » (IOCG).

Les derniers résultats des tests continuent de démontrer le potentiel important de l'ensemble de la région de Great Bear

Les résultats des tests de minéralisation de métaux précieux et de métaux de base à haute teneur dans quatre autres zones du projet à Great Bear renforcent le potentiel de multiples occurrences d'accumulation de métaux dans ce district sous-exploré.

Ces résultats confirment trois autres structures minéralisées IOCG, comme en témoignent les tests révélant des teneurs élevées en cuivre, en or et en argent

À Coyote, à seulement 5 km à l'est du district de Phoenix (Glacier, Cleaver et Rust), une zone d'affleurement minéralisée épithermale et de veinage intenses (440 x 195 m ) a été découverte sur la bordure nord-est de l'anneau de caldera effondré de Sparkplug, et les résultats des tests sont les suivants :

17,4 g/t d'or, 1,47 % de cuivre et 29,6 g/t d'argent (F005673) 16,95 g/t d'or , 10,55 % de cuivre et 45,3 g/t d'argent (F005669) 1 5,1 g/t d'or , 0,18 % cuivre et 4,2 g/t d'argent (F005684) 14,35 g/t d'or, 1,75 % de cuivre et 32,5 g/t d'argent (F005683) 8,91 g/t d'or, 1,47 % de cuivre et 62,5 g/t d'argent (F005682) 1,35 g/t d'or, 12,10 % de cuivre et 20,3 g/t d'argent (F005670)



À Cougar, une zone d'affleurement minéralisé intense IOCG a été identifiée à 3,4 km au sud-est de Viper, le long de la zone structurelle régionale de Contact Lake. Une altération généralisée de l'hématite et de la goéthite peut être observée sur une surface de 1 500 m Nord-Sud et 1 100 m Est-Ouest. Un simple échantillon instantané a produit un résultat de 13,5 % de cuivre, 1,14 g/t d'or et 97,4 g/t d'argent (F005648). Il n'a pas été possible d'effectuer d'autres échantillonnages dans cette zone en raison des conditions météorologiques et des contraintes de temps.

À Viper, l'échantillonnage initial et la cartographie ont permis d'identifier une zone d'altération phyllique de style IOCG qui est adjacente à l'occurrence historique de K2. De l'argent à haute teneur a été identifié sur une intrusion de 75 m Nord-Sud :

102g /t d'argent, 0,137 g/t d'or (F005910) 13,5 g/t d'argent, 0,44 % de cuivre (F005914)



À Payback, à 13 km au sud de Phoenix , les tests de quatre échantillons massifs de roches sulfurées ont livré les résultats suivants :

42,20 % de cuivre, 716 g/t d'argent, (F005604) 30,20 % de cuvire, 153 g/t d'argent, (F005602) 10,3 % de cuivre, 166 g/t d'argent, 2,04 g/t d'or (F005601) 9,55 % de cuivre, 80 g/t d'argent (F005603)



• Les résultats des tests pour le reste de la campagne menée sur le terrain à Great Bear sont prévus au cours des prochaines semaines

« Ces chiffres sont d'autres exemples des résultats exceptionnels que nous constatons maintenant dans le cadre du projet Great Bear. Avec l'expansion du programme d'exploration vers l'extérieur à partir de la « zone de camp » située aux abords de la piste d'atterrissage centrale, l'ampleur des possibilités qui s'offrent à nous peut maintenant être entrevue. Les occurrences constantes et nombreuses de cuivre, d'or et d'argent à haute teneur continuent de démontrer un immense potentiel dans l'ensemble de la région de Great Bear.

Il est vraiment excitant d'obtenir des résultats aussi constants en matière de cuivre et de métaux précieux à teneur élevée, tout en élargissant considérablement la longueur des intrusions dans un si petit pourcentage de la superficie globale (moins de 15 km Nord-Sud et 5 km Est-Ouest). Maintenant, pour la première fois, nous comprenons parfaitement l'importance des déclarations historiques du ministère des Mines du Canada concernant Great Bear, à savoir que cette région est la plus prometteuse au Canada pour héberger de multiples grands gisements de type IOCG. Les travaux se concentreront maintenant sur la corrélation des résultats du relevé aérien de tonnes métriques avec les structures d'affleurement connues et les sites d'échantillonnage afin de faciliter la planification de la deuxième phase des travaux à Great Bear. Des douzaines d'autres cibles très prometteuses identifiées doivent encore être échantillonnées en raison de la taille importante de la superficie autorisée d'exploitation de 2 900 km2 accordée à la Société.

« Je me réjouis à l'idée de continuer à obtenir des résultats semblables dans le reste des zones du projet au cours des prochaines semaines, ainsi que les résultats très attendus du projet Rae Copper, Silver and Gold. »

Troy Whittaker - directeur général

Cette annonce a été approuvée par le conseil d'administration de White Cliff Minerals Limited.

