Une transaction qui lui permettra d'élargir sa gamme de produits et de services, de mieux servir ses clients et de viser un plus grand marché.

ATLANTA, Le 3 Août 2021 /CNW/ - White Cap Supply Canada Inc. (« White Cap ») annonce avoir conclu l'entente annoncée précédemment pour l'acquisition de National Concrete Accessories Canada Inc. (NCA), une société de l'Alberta. NCA fait maintenant partie de White Cap Supply Canada, qui est composé de Brafasco et de Brock White Canada (BWC) et qui forme donc une seule entreprise canadienne.

Cette entreprise combinée, qui reflète la réussite à long terme de White Cap aux États-Unis, sera dirigée par Vasken Altounian à titre de président de la Division canadienne et Neil Fast à titre de vice-président régional, et relèvera du président de White Cap, Alan Sollenberger.

« Nous sommes absolument ravis de ce grand moment. Nous pourrons avancer encore plus vite vers les objectifs prévus lors de la fusion des équipes de Brafasco et de Brock White Canada le 19 octobre 2020. », déclare Vasken Altounian, président de la Division de White Cap Supply Canada. « White Cap Supply Canada s'engage à devenir le principal distributeur de produits et services de construction au Canada, se distinguant surtout par des valeurs internes qu'elle s'est engagée à respecter et par des services de qualité exceptionnelle. »

« Je suis emballé par les nouvelles possibilités que cette acquisition nous offre et j'attends avec impatience d'accueillir dans nos rangs la talentueuse équipe de la NCA », affirme à son tour John Stegeman, directeur général de White Cap. « L'étendue des produits, des services et des connaissances que nous apporte NCA dans le domaine du coffrage et des accessoires pour béton se conjugue parfaitement avec la spécialité de Brafasco en matière de fixations, d'outils et de produits de sécurité, et avec le portefeuille de BWC dans le marché de la construction, des accessoires pour béton, de la maçonnerie et des produits géotechniques. »

Cette acquisition est la première de White Cap depuis qu'elle est devenue une société indépendante en octobre 2020.

À propos de White Cap

White Cap Supply Holdings, LLC (« White Cap ») est un guichet unique pour se procurer des accessoires et des produits chimiques pour le béton, des outils, de l'équipement, des matériaux de construction et des produits de fixation, ainsi que des produits de sécurité, d'imperméabilisation et de protection contre l'érosion. Il est conçu pour répondre aux besoins distincts et personnalisés en approvisionnement des entrepreneurs professionnels desservant les marchés non-résidentiels, résidentiels et d'infrastructure. White Cap comprend Brafasco au Canada et plusieurs autres marques offertes par Construction Supply Group. La société exploite près de 400 succursales aux États-Unis et au Canada comptant 7 000 employés et offre près de 450 000 articles répertoriés (UGS) à environ 150 000 clients. Pour plus d'information, visiter www.whitecap.com .

À propos de White Cap Supply Canada

White Cap Supply Canada Inc. est composé de Brafasco et de Brock White Canada. Brafasco offre des produits de fixation spécialisés, des fournitures de sécurité et des outils aux clients des secteurs de la fabrication, de la construction et du commerce. Brock White Canada (BWC) est un distributeur de matériaux de construction de qualité professionnelle. White Cap Supply Canada compte environ 60 sites répartis dans huit provinces canadiennes, d'un océan à l'autre. L'intégration de BWC et Brafasco au Canada est en cours de réalisation. Pour plus d'information, visiter www.brafasco.com.

