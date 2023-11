Whale Seeker, TerraSense et Transport Canada unissent leurs forces pour développer un système basé sur l'intelligence artificielle fournissant des données de surveillance en temps réel sur les mammifères marins

MONTRÉAL, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Mettant en lumière l'excellence de l'innovation canadienne et de la propriété intellectuelle, Whale Seeker, TerraSense et Transport Canada ont entrepris ensemble un projet de grande envergure. Cette collaboration, profondément enracinée dans l'expertise canadienne, est axée sur la préservation des baleines franches de l'Atlantique Nord en danger dans le fleuve Saint-Laurent. Au-delà de symboliser l'engagement résolu du Canada envers la conservation marine, cette collaboration témoigne de la capacité de notre nation à mettre en place des solutions technologiques avancées pour faire face aux enjeux de notre époque.

Whale Seeker, une entreprise pionnière dans la détection de mammifères marins basée sur l'intelligence artificielle et les systèmes avancés d'imagerie aérienne, s'est associée aux solutions d'intelligence artificielle de pointe de TerraSense. Cette collaboration permet à Whale Seeker de fournir des données et des informations inestimables qui promettent de façonner l'avenir de la conservation marine.

La technologie révolutionnaire de Whale Seeker a obtenu des résultats exceptionnels en identifiant un nombre de baleines 112 % supérieur aux méthodes conventionnelles. Cette avancée monumentale se traduit par une précision et une exhaustivité accrue dans l'analyse des données, ouvrant la voie à des résultats plus avisés et fiables dans le domaine de la conservation des baleines. L'objectif ultime de ce projet est d'établir un système de surveillance en temps réel, offrant des informations dynamiques pour favoriser une action immédiate.

La collaboration avec TerraSense, une entreprise d'intelligence artificielle avancée originaire de l'ouest du Canada, a joué un rôle essentiel dans cette mission collective. Leur engagement indéfectible dans le développement de solutions de surveillance et de renseignement basées sur l'apprentissage en profondeur et la vision par ordinateur a considérablement enrichi les résultats du projet.

De plus, l'engagement inébranlable de Transport Canada souligne l'implication du gouvernement canadien à tirer parti de la propriété intellectuelle nationale et à appuyer les entreprises canadiennes. Leur participation ne fait pas seulement la promotion de la conservation marine, mais renforce également la croissance des entreprises canadiennes, propulsant le Canada à l'avant-garde de l'innovation mondiale.

Citations

« Nous sommes fiers de nous associer au gouvernement du Canada et à TerraSense pour exploiter l'innovation canadienne afin de protéger les baleines noires de l'Atlantique Nord. Cette collaboration incarne notre engagement à préserver nos océans grâce à des technologies de pointe et à la propriété intellectuelle canadienne. »

- Antoine Gagné, Directeur de la technologie, Whale Seeker

« Ce partenariat [avec Whale Seeker et Transport Canada] reflète les valeurs fondamentales que nous chérissons chez TerraSense. Nous croyons en la puissance de l'IA et de technologies novatrices pour des retombées pérennes, favorisant un héritage de durabilité, de sécurité et de prospérité continue de l'environnement, de la culture et des écosystèmes du Canada pour les générations à venir. »

- Mike McGinty, Directeur général, TerraSense

« Depuis 2021, Transport Canada soutient les innovateurs canadiens en suivant l'efficacité des opérations de systèmes d'aéronefs télépilotés, associées à des capteurs de caméra avancés et à l'intelligence artificielle, en tant que méthode de détection principale des baleines noires de l'Atlantique Nord. L'avancement de cette technologie contribue à la livraison sûre et efficace des marchandises tout en protégeant les mammifères marins en danger. »

- Francois Collins, Director General, Aircraft Services, Transport Canada

À propos de Whale Seeker

Whale Seeker, dont le siège est à Montréal, illustre l'innovation canadienne dans la technologie de conservation marine en utilisant une IA éthique pour détecter les mammifères marins à partir d'images. Enraciné dans la propriété intellectuelle canadienne, Whale Seeker se consacre à fusionner la technologie et la durabilité, en menant des initiatives ayant un impact mondial.

À propos de TerraSense Analytics

TerraSense Analytics se trouve à l'avant-garde de l'innovation en IA canadienne. Avec pour mission de développer des solutions d'IA de pointe basées sur le traitement en périphérie, ils améliorent l'efficacité opérationnelle et réduisent la charge cognitive dans le cadre de missions critiques. Spécialisée dans les solutions de surveillance et de renseignement (ISR), TerraSense sert les organisations gouvernementales et les entreprises du secteur privé, consolidant sa réputation en tant que phare de l'excellence en IA.

À propos de Transport Canada

Transport Canada est responsable du développement et de la supervision des politiques et des programmes de transport du gouvernement du Canada, afin que les transports aérien, maritime, routier et ferroviaire soient fiables, sécuritaires, efficaces et respectueux de l'environnement.

SOURCE Whale Seeker

Renseignements: Pour les demandes médias : Catherine Maertens, TACT, Cellulaire : 514-677-1756, [email protected]