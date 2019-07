WestJet offre des déjeuners Cora dans sa cabine Privilège

SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 11 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Les restaurants Cora sont fiers d'annoncer que la marque devient désormais un partenaire de choix de la compagnie aérienne WestJet. En effet, le transporteur canadien offre dorénavant le déjeuner Cora dans sa cabine Privilège à bord de ses vols matinaux. Il s'agit d'une délectable marque de confiance à l'égard de l'entreprise pionnière des restaurants de déjeuners au Canada.

WestJet propose, depuis le 26 juin, un déjeuner Cora sur la plupart de ses vols d'une durée de deux heures et demie et plus. Puisqu'il s'agit de gastronomie matinale, la nourriture du chef de file canadien des déjeuners est servie sur les vols partant entre 22 h 30 et 9 h 30 seulement. Les plats offerts sont inspirés des repas déjà prisés des mordus des déjeuners Cora : les œufs Ben et Dictine à la dinde fumée, la Cassolette de légumes et l'Omelette au cheddar vieilli et aux épinards avec saucisse à la dinde. Les trois assiettes sont servies en rotation aux voyageurs et un changement de menu est prévu dès l'automne prochain afin de maintenir les voyageurs en appétit.

Il s'agit d'une savoureuse opportunité pour Cora déjeuners d'accroître sa notoriété et de faire découvrir son menu auprès d'un public voyageur en donnant aux passagers de WestJet la chance de savourer un déjeuner Cora dans la cabine Privilège du transporteur. De plus, ce nouveau mandat permet de poursuivre le plan d'expansion de l'entreprise et d'ajouter une plus-value à sa proposition.

Pour WestJet, cette délicieuse initiative vient appuyer son plan visant à optimiser le service de la cabine Privilège. Le plat, servi sur un cabaret avec des ustensiles en acier inoxydable, sera agrémenté d'une portion de fruits, celle-là même qui a fait la réputation des restaurants Cora et qui continue à distinguer la chaîne aujourd'hui.

À propos de Franchises Cora inc.

Grands pionniers de la restauration matinale, les restaurants Cora ont été les premiers à servir à leurs convives, dès 1987, une gastronomie matinale hors du commun en leur offrant un service de première qualité dans une chaleureuse atmosphère familiale. Aujourd'hui, la plus grande chaîne de restaurants de déjeuners et de dîners au Canada, dont le siège social est situé à Sainte-Thérèse (Québec), compte plus de 130 restaurants et en ouvrira une dizaine d'autres en 2019.



