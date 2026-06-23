Western Financial Group s'associe aux leaders vétérinaires du Canada afin de renforcer la protection des cliniques partout au pays

Un chef de file canadien en assurance élargit son soutien aux vétérinaires grâce à de nouveaux partenariats nationaux avec l'ACMV et l'AMVQ

HIGH RIVER, AB, le 23 juin 2026 /CNW/ - Western Financial Group est fière d'annoncer la conclusion de nouveaux partenariats avec l'Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) et l'Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ).

Grâce à ces ententes, Western devient un partenaire privilégié en assurance des entreprises et en avantages sociaux pour les professionnels et les cliniques vétérinaires partout au Canada. Au Québec, les membres de l'AMVQ seront accompagnés localement par HED Courtier en assurance, partenaire affilié de Western Financial Group et cabinet dûment établi au Québec.

« L'ACMV est heureuse de s'associer à Western Financial Group afin d'offrir à ses membres des solutions d'assurance et d'avantages sociaux adaptées aux réalités actuelles de la pratique vétérinaire », souligne Dre Tracy Fisher, présidente de l'Association canadienne des médecins vétérinaires. « La compréhension approfondie du secteur par Western contribuera à soutenir les cliniques vétérinaires et leurs équipes partout au Canada. »

« L'AMVQ est fière d'offrir à ses membres des solutions d'assurance et d'avantages sociaux avec Western, grâce à son partenariat avec l'ACMV. Au Québec, cette offre sera soutenue par l'expertise locale de HED Courtier en assurance, offrant ainsi une couverture commerciale et des avantages sociaux aux vétérinaires membres dans la province », ajoute Dr. Valérie Bissonnette, présidente de l'AMVQ.

Western offrira des programmes d'assurance et d'avantages sociaux spécialement conçus pour le secteur vétérinaire. Au Québec, les services et l'accompagnement auprès des membres de l'AMVQ seront assurés par HED Courtier en assurance, permettant d'offrir une approche locale adaptée à la réalité du marché québécois et aux besoins spécifiques des cliniques vétérinaires de la province.

« Les cliniques vétérinaires du Québec font face à des défis uniques et il est essentiel qu'elles aient accès à des solutions d'assurance adaptées à leur réalité » , affirme Natalie Ayotte, présidente, HED Courtier en assurance. « Nous sommes fiers de collaborer avec l'ACMV, l'AMVQ et Western Financial Group afin d'offrir aux professionnels vétérinaires québécois un accompagnement local et des protections conçues pour soutenir leur pratique. »

Ces solutions tiennent compte des réalités du milieu, notamment la hausse des coûts d'exploitation et les enjeux liés à la main-d'œuvre, tout en offrant aux vétérinaires une protection complète, stable et adaptée à leurs besoins.

ACMV programme d'assurance | Western Financial Group

À propos de Western Financial Group Inc.

Western Financial Group est une entreprise diversifiée de services d'assurance qui protège plus d'un million de Canadiens depuis plus de 100 ans. L'entreprise est guidée par des valeurs de service aux clients et aux communautés, d'innovation, de croissance et d'engagement de ses équipes, qui comptent plus de 2 500 employés dans plus de 200 communautés à travers le pays. Western a remporté les Prix canadiens d'excellence en affaires pour les entreprises privées en 2025 et en 2026. Fièrement canadienne, Western détient une cote A+ du Better Business Bureau et une note de 4,5 sur 5 selon les avis Google.

Depuis ses débuts, l'engagement communautaire est au cœur de ses actions. En 2001, la Western Financial Group Communities Foundation a été créée afin de soutenir les communautés où vivent et travaillent ses équipes. À ce jour, plus de 9 millions de dollars ont été réinvestis dans les communautés.

Western Financial Group est une filiale de Trimont Financial Ltd., elle-même filiale de The Wawanesa Mutual Insurance Company. Pour en savoir plus : https://westernfinancialgroup.ca

SOURCE Western Financial Group

Pour toute demande média : Natalie Ayotte, présidente de HED Courtier en assurance, [email protected]