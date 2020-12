« Le district régional de North Coast, en Colombie-Britannique, promet de devenir l'une des régions industrielles les plus dynamiques en Amérique du Nord au cours des 25 prochaines années, en soutenant les principales usines et les centres d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) du continent, depuis Kitimat, en Colombie-Britannique, l'un des ports d'expédition les plus stratégiques de l'Amérique du Nord. De plus, Coast Mountain Wireless est située au centre de l'un des secteurs miniers les plus solides du Canada et est devenue le summum de l'excellence en matière de communications sans fil dans la région, a déclaré Craig Baker, vice-président du Développement des affaires de Westcan ACS. Nous sommes ravis que Coast Mountain Wireless rejoigne notre famille de Westcan ACS, et nous avons hâte de faire partie de la communauté d'affaires locale du district régional de North Coast. »