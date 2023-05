EDMONTON, AB, le 9 mai 2023 /CNW/ - Helix Advanced Communications and Infrastructure, Inc., exerçant ses activités sous le nom de Westcan Advanced Communications Solutions, annonce aujourd'hui qu'elle a conclu un partenariat stratégique à long terme avec Vincent Communications Ltd. de Grande Prairie, en Alberta.

Ce partenariat stratégique est le résultat de l'acquisition d'une participation par Scott Vincent (Vincent Holdings Ltd.) dans Helix ACI, y compris dans ses divisions opérationnelles Westcan ACS, Allcan Distributors et Guardian PSI.

« Vincent Communications est très présent le long du corridor de gaz naturel de Montney, notamment à Fort St. John, en Colombie-Britannique et à Grande Prairie, en Alberta. Avec l'acquisition de Coast Mountain Wireless de Terrace, en Colombie-Britannique par Westcan en 2020, l'entreprise est en bonne position pour connaître une croissance importante dans le marché du GNL et le secteur minier du Nord de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, a déclaré Craig Baker, vice-président du Développement des affaires de Westcan ACS. Nous sommes heureux d'officialiser un partenariat stratégique avec Vincent Communications Ltd. et nous sommes impatients de poursuivre la croissance en Colombie-Britannique et en Alberta. »

« Westcan ACS est un chef de file de l'intégration de systèmes sans fil et a une forte présence sur les marchés de la sécurité publique, de la santé et des ressources naturelles dans l'Ouest canadien. Westcan a mis au point des processus essentiels ainsi que des ressources en ingénierie et en gestion de projet qui sont évolutifs et capables de soutenir la croissance de Vincent Communications, mentionne Scott Vincent, président et chef de la direction de Vincent Communications Ltd. Ensemble, nous avons la profondeur nécessaire pour appuyer nos plans de croissance dans l'Ouest canadien. »

Vincent Communications Ltd. mène activement des activités en Alberta et dans le district de Peace River en Colombie-Britannique depuis 2005. Fondée et basée à Grande Prairie, en Alberta, Vincent Communications offre une gamme complète de services de communication pour des applications industrielles, notamment la planification, la conception, la construction, la mise en œuvre et l'exploitation gérée de systèmes de communication essentiels, de tours, de réseaux étendus à large bande et de réseaux de radio mobile terrestre.

Westcan Advanced Communications Solutions, dont le siège social est à Edmonton (Alberta), est le principal fournisseur pour l'intégration de systèmes de l'Ouest canadien et a déployé, entretenu et révisé avec succès des solutions radio mobiles terrestres de sécurité publique et stratégiques ainsi que des solutions d'amélioration de la couverture, de réseau à large bande sans fil et de liaison par micro-ondes sur le marché de l'Ouest canadien depuis 1977.

SOURCE Westcan Advanced Communications Solutions

Renseignements: Westcan Advanced Communications Solutions : Craig Baker, vice-président du Développement des affaires, [email protected], +1 780 732-7501; Vincent Communications Ltd : Scott Vincent, président et chef de la direction, [email protected], +1 780 833-6160