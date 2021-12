- Une cadre primée des médias d'information quitte CTV après plus de 25 ans de service. -

TORONTO, le 22 déc. 2021 /CNW/ - Wendy Freeman, vice-présidente des nouvelles de CTV et dirigeante primée des médias d'information, a annoncé qu'elle a pris la décision de quitter ses fonctions à la fin de l'année 2021, après plus de 25 ans passés à CTV.

« C'est avec un grand sentiment de fierté et d'accomplissement que j'annonce aujourd'hui que je quitte mon poste à la tête de CTV News, a déclaré Wendy Freeman. Je suis extrêmement reconnaissante pour toutes les personnes merveilleuses qui ont croisé mon chemin au cours des 25 dernières années, dont certaines sont devenues de grands amis au fil des ans. Bien que je sois triste de quitter une équipe aussi formidable, je suis enthousiaste à l'idée du prochain chapitre de ma carrière. »

« Wendy a été une pionnière pour les femmes dans les médias, une personnalité de la télévision accomplie qui a guidé le service des nouvelles de CTV pour en faire la principale source de nouvelles pour les Canadiens pendant plus d'une décennie, a déclaré Karine Moses, première vice-présidente, développement du contenu et nouvelles, Bell Média. Sa volonté inlassable de fournir aux Canadiens les principales nouvelles du jour lui a valu plusieurs distinctions au fil des ans, mais sa plus importante contribution est sans doute la constitution de l'équipe incroyablement forte qu'elle laisse derrière elle. Alors qu'elle réfléchit à ses prochains projets, nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière. »

