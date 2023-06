Wellington-Altus est honoré de mener le secteur en matière de satisfaction des conseillers - pour la quatrième année consécutive

WINNIPEG, MB, TORONTO et MONTRÉAL, le 2 juin 2023 /CNW/ - La Financière Wellington-Altus inc. a annoncé aujourd'hui que sa division Gestion privée de patrimoine, Wellington-Altus Gestion Privée inc., a conservé sa première place en tant que société de conseil en placement du Canada dans le Brokerage Report Card 2023, pour la quatrième année consécutive. Cet exploit remarquable est l'une des nombreuses étapes franchies par Wellington-Altus depuis la création de la société en avril 2017. En seulement six ans, la société a connu une croissance sans précédent avec plus de 25 milliards de dollars d'actifs sous administration.

Avec une note globale de 9,6 dans le Brokerage Report Card 2023, Wellington-Altus Gestion Privée inc. continue de s'appuyer sur son agilité, son approche axée sur le client et son modèle d'affaires entrepreneurial. Les résultats exceptionnels de la société témoignent du succès de ses investissements dans ces domaines et de son engagement inébranlable à fournir aux conseillers le plus haut niveau de soutien.

« Lorsque nous avons entrepris de créer cette entreprise en 2017, nous nous sommes concentrés sur l'offre aux conseillers d'un soutien inégalé et de la liberté de faire ce qui est bon pour leurs clients », a déclaré Shaun Hauser, fondateur et chef de la direction de la Financière Wellington-Altus inc. « Cette reconnaissance confirme que notre approche sans contrainte des besoins complexes des clients fortunés est ce qui nous distingue de la concurrence. Nous restons déterminés à fournir un soutien spécialisé et à maintenir l'autonomie des conseillers, ce qui sera toujours la pierre angulaire de notre société, tandis que nous continuons de faire croître l'entreprise et de redéfinir la gestion du patrimoine. »

Le Brokerage Report Card, réalisé par Investment Executive, une publication du secteur, évalue les principales sociétés de placement du Canada en fonction de plusieurs critères, notamment le soutien apporté aux conseillers, la sélection des produits et la stabilité des sociétés.

Parmi les principales sociétés canadiennes de gestion de patrimoine, Wellington-Altus Gestion Privée inc. s'est classée au premier rang dans 26 des 27 catégories, soit la réceptivité aux commentaires des conseillers, la liberté de choisir des produits, la suite technologique, les outils d'intégration des clients, le développement des affaires et le soutien touchant les médias sociaux, ainsi que les relations en matière de conformité.

La société a reçu les meilleures notes pour sa culture générale, les notes les plus élevées étant attribuées à l'équipe de direction et à l'orientation stratégique.

« À Wellington-Altus, nous croyons qu'il faut cultiver une culture de l'appropriation pour guider nos décisions d'investissement à mesure que nous prenons de l'expansion », a ajouté Jordy Chilcott, président, Wellington-Altus Gestion Privée inc. « Nous estimons nos conseillers en tant que partenaires, et nos plans de croissance ambitieux sont axés sur la collaboration et la consultation, en soulignant les réussites communes et en favorisant ce sentiment d'appropriation à tous les niveaux. »

Wellington-Altus Gestion Privée inc. a également maintenu son parfait et inégalé taux de recommandation net de 100, ce qui témoigne du solide engagement et de la satisfaction des conseillers, qui sont fiers de faire partie d'une société reconnue et de participer à son exaltante trajectoire de croissance.

Lorsqu'il a été question du rendement exceptionnel de la Financière Wellington-Altus inc., le fondateur et président, Charlie Spiring, a déclaré : « En tant que société constituée par des conseillers, et pour des conseillers, le fait d'obtenir le plus haut niveau de satisfaction des conseillers est l'honneur ultime. Cela confirme que nous sommes sur la bonne voie et que nous construisons sur #UnÉlanInarrêtable avec ce qu'il y a de mieux dans l'entreprise. »

À propos de la Financière Wellington -Altus

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus) société mère de Wellington-Altus Conseil Privé, Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc., Gestion d'actifs Wellington-Altus inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est la société de conseil en gestion de patrimoine la mieux cotée* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au Canada. Wellington-Altus administre des actifs de plus de 25 milliards de dollars et compte des bureaux partout au pays. De plus, la société s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat ainsi qu'à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2023 d'Investment Executive.

Renseignements: des médias : Kristy Kenny, directrice principale, Communications Marketing, Wellington-Altus