MONTRÉAL, le 25 mars 2026 /CNW/ - Weeve annonce aujourd'hui le lancement d'Avigo, une nouvelle entreprise appelée à redéfinir l'autopartage électrique au cœur des milieux de vie et de travail. Avec cette initiative, le groupe structure sa croissance et affirme une ambition claire : devenir un acteur majeur de la mobilité électrique à l'échelle canadienne.

Issu de Weeve, Avigo se positionne dès son lancement comme une plateforme nouvelle génération d'autopartage électrique, pensée pour s'intégrer directement aux environnements urbains modernes des tours résidentielles aux tours de bureaux.

Avigo : l'autopartage intégré devient un standard urbain

Avec Avigo, l'autopartage ne se limite plus à un service : il devient une commodité intégrée, au même titre qu'une salle de sport ou une piscine dans les immeubles modernes.

Dans les tours résidentielles des centres-villes, Avigo permet aux promoteurs d'offrir à leurs résidents un accès direct à des véhicules électriques partagés, accessibles en quelques secondes. Des projets illustrent cette nouvelle réalité : vivre en ville sans posséder de voiture, tout en conservant une liberté de déplacement complète.

Dans les tours de bureaux, Avigo transforme la gestion des déplacements professionnels. Cabinets d'avocats, firmes comptables et entreprises peuvent désormais partager des véhicules électriques entre leurs équipes, réduisant leurs coûts tout en accélérant leur transition écologique.

Chiffres clés - Avigo

Dès son lancement, Avigo s'appuie sur une base solide avec plus de 70 véhicules déjà déployés en autopartage.

L'entreprise dispose] également d'un pipeline de plus de 200 véhicules supplémentaires à déployer au cours des 18 prochains mois, soutenu par une forte demande provenant des secteurs immobilier et corporatif.

Weeve accélère sur les usages professionnels de l'électrique

En parallèle, Weeve intensifie son développement sur les segments à fort volume : chauffeurs Uber et plateformes de mobilité, et flottes corporatives.

L'entreprise entend jouer un rôle central dans l'électrification massive des transports professionnels au Canada.

Des ambitions fortes, portées par ses fondateurs

« On est en train de changer la façon dont les gens accèdent à la voiture. Avec Avigo, on passe d'un modèle de possession à un modèle d'usage intégré directement là où les gens vivent et travaillent », expliquent Mathieu Courtat et David Blondot, cofondateurs et respectivement CEO de Weeve et Avigo.

« Demain, ne pas avoir de voiture personnelle ne sera plus une contrainte, ce sera un avantage. Avigo rend cette transition simple, immédiate et évidente. »

Ils ajoutent :

« Pendant qu'Avigo redéfinit l'autopartage, Weeve accélère massivement l'électrification des usages professionnels. Notre ambition est claire : électrifier des milliers de véhicules à travers le Canada dans les prochaines années. »

À propos de Weeve

Weeve est une entreprise canadienne spécialisée dans la gestion intelligente de flottes de véhicules destinés à des usages professionnels. Grace à ses véhicules certifiés, elle accompagne les professionnels du transport dans leur transition vers des modèles plus durables.

Basée à Montréal, au Québec, Weeve est aujourd'hui sur le point d'atteindre une flotte de près de 1 000 véhicules électriques à travers le Canada, desservant des clients de Québec jusqu'à Vancouver. L'entreprise s'impose ainsi comme un acteur clé de l'électrification des transports professionnels à l'échelle nationale.

À propos d'Avigo

Avigo est une entreprise issue de Weeve, basée à Montréal, au Québec, et positionnée comme une Green Tech de nouvelle génération, dédiée à l'autopartage électrique.

Au cœur de son modèle se trouve une technologie de répartition et d'autopartage, incluant une plateforme sans clé (keyless) permettant un accès fluide, instantané et entièrement numérique aux véhicules.

Cette infrastructure technologique constitue un avantage compétitif majeur et sera la clé du succès d'Avigo, en permettant de déployer des solutions à grande échelle tout en garantissant une expérience simple, fiable et performante.

Avigo place également l'expérience utilisateur au centre de sa stratégie, avec l'ambition d'offrir une utilisation aussi intuitive que possible de la réservation à l'accès au véhicule afin de rendre l'autopartage électrique naturel, accessible et parfaitement intégré aux habitudes quotidiennes, en complément des solutions d'auto-partage publiques offertes par d'autres acteurs du marché.

SOURCE Avigo

Contact presse et investisseurs : David Blondot, CEO - Avigo, [email protected], www.avigomobility.com