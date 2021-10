Weekend de l'Action de grâces - Des gamers se mobilisent pour la prévention du suicide

QUÉBEC, le 6 oct. 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec leurs manettes que des centaines d'adeptes de jeux vidéo se mobiliseront durant le weekend de l'Action de grâces pour soutenir la prévention du suicide. Trois groupes de gamers de partout au Québec ont en effet choisi d'amasser des fonds pour l'Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) en tenant des activités de jeu en ligne et en présentiel, entre le 8 et le 11 octobre.

« Nous sommes heureux de constater l'engagement de ces communautés de gamers envers la prévention du suicide », souligne Jérôme Gaudreault, directeur général de l'AQPS. « Au-delà des sommes amassées, ces initiatives citoyennes permettent d'ouvrir le dialogue sur la prévention du suicide dans les plateformes numériques; c'est une opportunité d'aller le rejoindre là où ils sont gamers, streamers et autres internautes », ajoute-il.

L'AQPS pilote d'ailleurs la plateforme suicide.ca qui a pour but de prévenir le suicide au moyen des technologies numériques, en informant et en aidant les personnes vulnérables au suicide, les proches et les endeuillés par suicide. Le Service numérique, gratuit, confidentiel et bilingue, est également une référence pour les intervenants qui travaillent auprès de ces clientèles.

Les initiatives

STREAM-O-THON LAN JDL PARRO INFO

Les 8, 9 et 10 octobre plus de 40 streamers (instavidéastres) unissent leur force pour sensibiliser et solliciter les gens à donner généreusement pour deux causes, soit celle de l'Association québécoise de prévention du suicide et celle de la Fondation des Gardiens virtuels. Tous engagés dans le milieu des jeux vidéo, ils utiliseront la plateforme Twitch afin de rejoindre un vaste auditoire de joueurs de tous âges. Les installations du Lan JDL Parro Info leur permettront d'offrir un spectacle de qualité qui mettra en avant leur créativité en plus d'offrir plus de 25 000$ de cadeaux aux spectateurs.

Pour faire un don

GRAND LAN DRUMMOND

Un rassemblement de 250 gamers qui s'unissent pour la prévention du suicide! Les participants sont invités à s'amuser tous ensemble à leurs jeux électroniques, en personne et effectuer un « stream-o-thon » pour une belle cause! C'est l'occasion rêvée pour eux de rencontrer leurs streamers préférés dont certains venant de France.

Pour faire un don

MARATHON NIVEAU SUIVANT

Niveau suivant est un groupe d'amis amateurs de jeux vidéo organisant des marathons dans le but d'amasser des dons pour des organismes de bienfaisance du Québec. Depuis 2015, à chaque marathon, ils abordent un thème autour duquel est faite la sélection de leurs jeux.

Pour faire un don

Besoin d'aide?

Des intervenants sont disponibles partout au Québec, 24/7

Téléphone : 1 866 APPELLE (277-3553)

Texto : 1 855 957 5353

Clavardage, information et outils : suicide.ca

SOURCE Association québécoise de prévention du suicide

Renseignements: Mélanie Ringuette, AQPS, (418) 576-9667, [email protected]

Liens connexes

www.aqps.info