Grand forum de la prévention du suicide - Notre même ambition, un Québec sans suicide

QUÉBEC, le 28 oct. 2024 /CNW/ - L'Association québécoise de prévention du suicide met en œuvre le Grand forum de la prévention du suicide du 28 au 30 octobre 2024 au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe. Une rare occasion de réunir tous les acteurs qui ont à cœur l'avancement de la prévention du suicide.

À l'ordre du jour, le Grand forum propose une vue d'ensemble sur les pratiques actuelles, une mise à jour sur les avancées cliniques, scientifiques, technologiques et politiques dans le domaine, ainsi qu'un retour sur les préoccupations de la société sur cet enjeu.

« Sachant qu'il y a encore trois personnes qui s'enlèvent la vie chaque jour au Québec, on ne peut que conclure de l'importance de se fédérer autour de cet enjeu de santé publique pour mettre en commun nos efforts », souligne Hugo Fournier, président-directeur général de l'AQPS.

Cette nouvelle édition du Grand forum, qui se déroulera sous le thème Notre même ambition, un Québec sans suicide, offrira plus de 60 conférences, panels et témoignages et rassemblera des cliniciens, chercheurs, intervenants en santé mentale, acteurs politiques et citoyens.

Un forum qui fait écho à la Stratégie nationale de prévention du suicide



Cet événement sera l'opportunité de réunir les forces vives mobilisées autour de la Stratégie nationale de prévention du suicide 2022-2026 - Rallumer l'espoir, lancée lors du congrès national en prévention du suicide par le ministre de la Santé Christian Dubé.

La programmation

Trois thématiques sont proposées sur trois jours :

28 octobre - L'état des connaissances, des interventions et des mobilisations efficaces auprès de différentes populations vulnérables, comme les jeunes et aînés.

- L'état des connaissances, des interventions et des mobilisations efficaces auprès de différentes populations vulnérables, comme les jeunes et aînés. 29 octobre - Les outils et leviers de sensibilisation, d'intervention et de postvention;

- Les outils et leviers de sensibilisation, d'intervention et de postvention; 30 octobre - Le numérique et les nouvelles technologies en prévention du suicide.

La prévention du suicide se matérialise par plusieurs actions collectives : participer au Grand forum est l'une d'elles. Toutes les informations sont disponibles sur le site de l'AQPS.

Les objectifs du Grand Forum

Partager les connaissances et avancées scientifiques et appliquées en prévention du suicide;

et appliquées en prévention du suicide; Favoriser les échanges et le réseautage entre les différents acteurs provenant de différents milieux;

et le réseautage entre les différents acteurs provenant de différents milieux; Mobiliser l'écosystème de la prévention du suicide au Québec et l'ensemble des acteurs ayant un intérêt pour la cause.

L'AQPS remercie ses précieux partenaires qui rendent possible cet événement : Lundbeck, Mallette, nventive, iA Groupe financier, la CNESST, la CSMC et le CHSSN.

À propos de l'AQPS

L'AQPS s'implique dans toutes les sphères de la prévention du suicide au Québec. Organisme à but non lucratif fondé en 1986, elle a pour mission de mobiliser l'ensemble des acteurs, soutenir les milieux, outiller les intervenants, sensibiliser le public et influencer les décideurs afin de prévenir le suicide. Sa vision : bâtir un Québec sans suicide.

Besoin d'aide ?

Si vous pensez au suicide ou vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles pour vous aider, partout au Québec, 24/7.

Téléphone : 1 866 APPELLE (277-3553)

Texto : 535353

Clavardage, informations et outils : www.suicide.ca

Notez qu'il est possible de contribuer à la prévention en diminuant l'effet de contagion avec de simples gestes lors du traitement dans les médias. Pour plus de détails : https://aqps.info/medias/

SOURCE Association québécoise de prévention du suicide

Pour de plus amples renseignements : Solène Tanguay, Directrice des communications et de la mobilisation, Cellulaire : 418 576-9667, [email protected]