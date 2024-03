TORONTO, 21 mars 2024 /CNW/ - Wedia est ravie d'annoncer sa participation au congrès DX3 2024, le plus important congrès du Canada consacré au rassemblement de la vente au détail, du marketing et de la technologie, qui aura lieu au Centre des congrès de Toronto du 9 au 10 avril. Cet événement charnière représente une occasion importante pour Wedia de présenter ses idées et développements de pointe dans le domaine de la gestion des actifs numériques (GAN), mais aussi son rôle crucial dans le renforcement des marques de détail internationales.

Consciente de l'évolution de la demande en matière de stratégies de marketing et de communication, en particulier dans le secteur de la vente au détail, Wedia est à l'avant-garde de la prestation aux clients actuels et potentiels d'outils de pointe essentiels pour s'y retrouver dans le paysage numérique complexe d'aujourd'hui.

Notre solution GAN, qui comprend un module sur la prestation de services médias et l'expérience numérique, permet aux clients de faire une transition harmonieuse de leurs ressources médiatiques sur diverses plateformes -- des sites Web aux plateformes de commerce électronique, en passant par les médias sociaux et les communications internes, tout en permettant de réaliser le suivi en temps réel du rendement de la campagne au moyen d'analyses et de rapports complets.

En soulignant notre participation, Vincent Grelier, gestionnaire des préventes de Wedia, animera un atelier éclairant le 9 avril à 14 h intitulé « Révolutionner la gestion du contenu de la vente au détail en 30 minutes ». Cette séance vise à donner aux détaillants des stratégies pour améliorer les expériences de contenu, en offrant une analyse approfondie du sujet à tous les participants au congrès DX3.

Soutenir les innovations futures

Dans notre quête continue d'innovation, Wedia est fière de présenter Wedia.ai, notre outil révolutionnaire d'IA générative. Cette solution novatrice simplifie la création d'images visuellement attrayantes à partir de messages texte et améliore les séances de photos de produits avec de nouveaux arrière-plans, établissant une nouvelle norme dans l'intégration de l'IA dans le secteur de la vente au détail. Pour explorer davantage le potentiel transformateur de l'IA dans le commerce de détail, Sébastien Bardoz, notre vice-président des ventes, participera à la table ronde « Exploiter l'intelligence artificielle dans le commerce de détail » le 10 avril à 14 h 30.

« Le congrès DX3 se révèle un moment inspirant pour réfléchir aux forces transformatrices qui ont eu une incidence sur le paysage de la vente au détail et du marketing au cours des dernières années. Il offre une plateforme unique pour démêler les tendances et les innovations qui façonneront sans aucun doute l'avenir de ces industries dynamiques. » Sébastien Bardoz, vice-président des ventes et des opérations pour l'Amérique du Nord à Wedia.

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la façon dont Wedia et sa solution GAN peuvent aider leur entreprise, Wedia sera heureuse de les rencontrer à leur stand dédié ou lors de réunions individuelles.

À propos de Wedia

Coté sur Euronext Growth, le Groupe Wedia est un acteur international spécialisé dans le SaaS interentreprises pour la gestion des actifs numériques et des médias sociaux.

Grâce à ses deux offres, Wedia et Iconosquare, le Groupe accompagne ses clients (spécialistes du marketing, communicateurs, détaillants en ligne, gestionnaires de médias sociaux, etc.) dans la création, la personnalisation, la distribution et la revue de performance de leur contenu (photos, vidéos, messages sur les médias sociaux, etc.).

Ces offres permettent aux clients du Groupe de simplifier l'organisation de leur contenu marketing, d'automatiser sa distribution sur les différents canaux numériques et physiques, et enfin de mesurer son efficacité.

Le positionnement haut de gamme et innovant du Groupe a été reconnu par des clients prestigieux (Decathlon, Universal, Merck et NASA) et des analystes technologiques de pointe (Gartner, Forrester et Constellation Research).

Pour servir ses 4 500 clients dans plus de 120 pays, le Groupe Wedia, basé en France, en Allemagne et au Canada, peut compter sur plus de 100 collaborateurs engagés.

Le Groupe Wedia a réalisé un chiffre d'affaires de près de 14 millions d'euros en 2023, dont plus de 80 % proviennent des revenus du SaaS, et mène son développement avec un mélange éprouvé de croissance organique contrôlée et externe.

