Le logiciel innovant de protection contre les menaces de l'entreprise de cybersécurité est accéléré pour une disponibilité ouverte aux ministères et aux agences du Gouvernement du Canada.

CALGARY, AB, le 6 mars 2024 /CNW/ - Wedge Networks Inc., une entreprise de cybersécurité basée en Alberta, a annoncé aujourd'hui que la Plateforme de Protection contre les Menaces en Temps Réel Absolu de Wedge a été ajoutée à la liste de sources d'innovations du Gouvernement du Canada, dans le cadre du Plan de commercialisation, pour un achat direct par les ministères et les agences. Chaque achat peut aller jusqu'à 8 millions de dollars, sans limites sur le nombre d'achats par les ministères. La liste restera active pendant une période de 3 ans.

Les ministères de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, et des Services publics et Approvisionnement Canada, gèrent le Programme Solutions Innovatrices Canada afin d'accélérer le développement et le lancement de technologies innovantes par des entreprises canadiennes. Une caractéristique essentielle du Programme est d'accélérer l'approvisionnement d ' une technologie innovante par les ministères et les agences grâce à la liste de sources d'innovations du Plan de la commercialisation.

La plateforme de Wedge fait progresser l'innovation en cybersécurité dans trois domaines critiques.

Tout d'abord, la plateforme de cybersécurité de Wedge détecte et bloque les logiciels malveillants "jamais vus auparavant" en quelques millisecondes. En temps réel, les nouvelles menaces entraînent le moteur d'apprentissage automatique de Wedge grâce à un processus autonome appelé "nucléation" - une percée critique au-delà des approches actuelles basées sur les signatures connues et les approches fondées sur le comportement utilisées pour la détection des logiciels malveillants.

Deuxièmement, grâce à une orchestration simple de fonctions virtuelles de réseau de sécurité, sur un Bus de services ouverts, connectant deux moteurs d'inspection approfondie de paquets et d'inspection approfondie de contenu, la plateforme prend en charge l'intégration continue de nouveaux algorithmes de sécurité pour lutter contre les types de menaces émergentes.

Enfin, la plateforme offre des options de configuration extrêmement flexibles pour un déploiement facile sur l'ensemble des architectures de sécurité des clients, à partir des passerelles de sécurité réseau traditionnelles, également d es défenses basées sur le cloud les plus puissantes, et même jusqu'aux architectures les plus avancées de Security Service Edge (SASE/SSE).

Des tests indépendants et une évaluation de la plateforme de Wedge ont été réalisés en 2023 pour Services partagés Canada par le Centre d'Excellence en Réseaux de Nouvelle Génération du Canada (CENGN). CENGN est une organisation indépendante à but non lucratif qui teste les technologies prometteuses pour les petites et moyennes entreprises canadiennes. CENGN est soutenu par les gouvernements du Canada et de l'Ontario, ainsi que par les principales entreprises de télécommunications canadiennes, les universités et les collèges.

Hongwen Zhang, PDG de Wedge Networks, a souligné l'importance de la décision du Gouvernement du Canada d'ajouter la Plateforme de Protection contre les Menaces en Temps Réel Absolu de Wedge à la liste de sources d'innovations du Plan de la commercialisation, affirmant : "La nouvelle plateforme de Wedge fournira une protection avancée en cybersécurité en temps réel aux ministères et aux agences du Gouvernement du Canada. Nous créons un nouveau bureau de Wedge à Ottawa pour offrir un soutien maximal aux organisations du gouvernement fédéral."

Depuis sa création en 2002, Wedge Networks a commercialisé avec succès sa propriété intellectuelle dans les produits et services de cybersécurité de Wedge, qui ont protégé l'infrastructure informatique et les opérations de gouvernements et entreprises dans plus de 20 pays.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.WedgeNetworks.com

SOURCE Wedge Networks Inc.

Renseignements: Relations médias de Wedge Networks au +1 (613) 252-6028 ou [email protected].