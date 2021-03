OTTAWA, ON, le 3 mars 2021 /CNW/ - Le centre de santé Perley Rideau Centre of Excellence in Frailty-Informed Care lance une série de webinaires gratuits conçus pour présenter les recherche et innovations importantes dans le domaine des soins des personnes aînées fragilisées.

Les webinaires mensuels d'une durée d'une heure mettront en vedette des experts canadiens de premier plans dans le domaine de la fragilisation et couvriront une gamme de sujets d'intérêt pour les médecins, les chercheurs, les étudiants, les adminitrateurs et les proches-aidants/familles de personnes aînées fragilisées.

Présentée en partenariat avec l'Institut de recherche LIFE de l'Université d'Ottawa, le webinaire d'inauguration intitulé 'The Future Is Now: Innovative Living Environments for Older Adults with Cognitive Impairment' sera présenté par Philippe Voyer, inf, Ph.D., un professeur de la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval à Québec.

La presentation de Dr. Voyer portera sur les projets des villages Alzheimers et de « Greenhouse project » qui sont conçus pour encourager les changements de culture dans les foyers où vivent des aînés atteints de déficience cognitive. Les participants des webinaires découvriront les principes sous-jacents des unités résidentielles adaptées les plus innovatrices et les données probantes issues de la recherche. Une nouvelle résidence établie dans la ville de Québec sera présentée.

Ce premier webinaire aura lieu le 10 mars à 10h00 (HAE). Pour plus de renseignements et pour s'y inscrire, cliquez ici.

« Notre mission est d'éduquer les gens et de les faire participer à des discussions importantes sur les soins apportés aux personnes âgées fragilisées. Cette série de webinaires représente une occasion de mettre en commun les connaissances, les meilleures pratiques et les dernières innovations en matière de soins » [traduction]. Annie Robitaille, Ph.D.

Chaire de recherche, Perley Rideau Centre of Excellence in Frailty-Informed Care.

Le centre Perley Rideau's Centre of Excellence in Frailty Informed Care est dédié à utiliser la recherche appliquée pour l'avancement des soins des personnes âgées fragilisées. Découvrez-en davantage en cliquez ici.

