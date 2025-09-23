Webinaire : Donner un coup de pouce à vos grands enfants sans mettre vos finances en péril

MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Dans un contexte économique incertain et avec l'augmentation du coût de la vie, de plus en plus de parents souhaiteraient soutenir financièrement leurs enfants adultes. Or, comment faire pour déterminer dans quelle mesure cela est possible tout en évitant de fragiliser son propre avenir? La Chambre de l'assurance et Option consommateurs invitent les représentants des médias à assister à un webinaire qui offrira des stratégies concrètes, des réponses claires et des conseils d'experts pour tous ceux qui souhaitent donner un coup de pouce à la prochaine génération.

Animé par Élyse Marquis, le webinaire réunira les experts suivants :

Johanne Le Blanc , conseillère budgétaire, Option consommateurs

, conseillère budgétaire, Natalie Hotte , cheffe de pratique - Gestion des risques et Savoirs en fiscalité, Centre québécois de formation en fiscalité

, cheffe de pratique - Gestion des risques et Savoirs en fiscalité, Serge Lessard , vice-président adjoint régional pour le Québec (Investissements), Service de fiscalité, retraite et planification successorale, Gestion de placements Manuvie

Comment planifier un don, un prêt ou une garantie hypothécaire en tenant compte de la capacité financière, de la situation familiale et des implications légales et fiscales? Comment mieux comprendre les risques d'abus économiques et les moyens de s'en protéger? Où trouver des réponses claires et des conseils adaptés à sa réalité? Participez au webinaire pour obtenir des pistes de solution.

Date : 1er octobre 2025

Heure : 12h à 13h

Lieu : En ligne (inscription requise)

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire : cliquez ici.

