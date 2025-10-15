Radiation temporaire de Jawad El Bouzidi

MONTRÉAL, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Le 8 octobre 2025, le comité de discipline de la Chambre de l'assurance a ordonné la radiation temporaire de M. Jawad El Bouzidi (certificat no. 226558) pour une durée de deux ans.

M. El Bouzidi a plaidé coupable à deux chefs d'infractions contenu à la plainte disciplinaire, soit d'avoir exercé ses activités de façon malhonnête en soumettant environ 16 propositions d'assurance-vie et/ou maladies graves à la compagnie Industrielle Alliance lesquelles contenaient de faux renseignements, contrevenant ainsi à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière ainsi que d'avoir soumis à la compagnie Industrielle Alliance sept (7) propositions au nom de J.B. et/ou B.J., un client fictif, contrevenant ainsi à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

Le tout s'est déroulé dans la région de Montréal, entre les 24 mai 2019 et 13 janvier 2023.

Veuillez noter que la radiation de M. El Bouzidi débutera à l'expiration d'un délai de 30 jours.

La décision disciplinaire complète peut être consultée sur le site de la CSF.

