Le présent communiqué souhaite annoncer la nomination de WebCie pour aider le géant de la pizza avec sa communauté québécoise sur les réseaux sociaux

Leur mandat ? Traduire des publications adaptées à la cible francophone, gérer la communauté et effectuer une veille médiatique !

MONTRÉAL, le 2 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Dans une grande organisation comme Domino's Pizza du Canada Ltée., un défi de taille s'impose dans la façon de s'adresser différemment aux communautés francophones et anglophones à travers le pays.

Le siège social, situé à Tecumseh en Ontario, a choisi WebCie pour créer un pont entre les deux solitudes. Le présent communiqué désire souligner l'apport de l'agence montréalaise dans un contenu 100% québécois.

La collaboration entre les deux parties a débuté par l'approche de Steve Karagioules, directeur des ressources humaines de Domino's Pizza à Montréal. M. Karagioules et Domino's Pizza du Canada Ltée cherchaient une agence québécoise avec des employés dont la langue maternelle était le français qui pourraient personnaliser les réponses des fans sur Facebook et sur Instagram. Il a ainsi contacté M. Aylwin pour connaitre son intérêt sur le mandat.

Après plusieurs rencontres, WebCie a été encouragé à soumettre son offre de service. Cela a duré plus d'un mois de négociation pour finalement obtenir son premier contrat au niveau national.

Citations :

M. Aylwin est ravi d'avoir obtenu le contrat et il réitère en affirmant : « Domino's Pizza Canada cherchait des gens d'ici. Des travailleurs qui savent s'adresser autant à la clientèle de Lévis comme celle de Gatineau, de Sherbrooke et j'en passe. La culture au Québec se distingue de celle des autres et nous avons le devoir de nous démarquer. »

Ainsi l'équipe de WebCie a bien espoir de grandir l'organisation pour ainsi démontrer les talents que nous avons à travers la belle province. « L'ajout de Domino's Pizza Canada au portfolio de WebCie offre la possibilité de créer d'autres partenariats avec des entreprises nationales. » déclarait également M. Aylwin.

À propos de WebCie

Notre agence de marketing numérique a vu le jour en 2016 dans de modestes bureaux à Montréal-Nord. Nous avons toujours eu à cœur la réussite des petites et moyennes entreprises d'ici. WebCie est fier partenaire des certifications Google Ads Search et Microsoft Advertising.

Parmi nos services web, nous offrons :

Publicité sur les moteurs de recherche comme Google et Bing;

SEO (incluant le local, les photos / vidéos à 360°, les blogs , les backlinks );

, les ); Gestion des réseaux sociaux;

Conception de sites web;

sites web; Gestion de la réputation en ligne.

Questions des médias :

Christopher Aylwin, Président, [email protected] OU

Anne-Marie Fréchette, Responsable du marketing web, [email protected]

Liens connexes :

https://webcie.ca/

https://www.facebook.com/webciemtl/

https://www.instagram.com/webcie/

https://twitter.com/WebCieMTL

https://www.linkedin.com/company/webcie

SOURCE WebCie

Liens connexes

https://webcie.ca/