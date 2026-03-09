BOSTON, 9 mars 2026 /CNW/ -- Wayfair (NYSE : W), la destination incontournable pour tout ce qui concerne la maison, a annoncé aujourd'hui le lancement du programme Récompenses Wayfair au Canada, étendant ainsi le programme à succès déjà offert aux États-Unis à ses clients canadiens.

Les clients qui s'inscrivent aux Récompenses Wayfair bénéficieront d'un accès exclusif à une gamme complète d'avantages, notamment 5 % de remise en récompenses, la livraison gratuite, des prix et soldes réservés aux membres, ainsi que des offres et rabais spéciaux. Offert au prix d'adhésion de 39 $ CA par année, le programme est conçu pour offrir une valeur immédiate aux membres, qui peuvent échanger leurs récompenses sur l'ensemble du catalogue de Wayfair, qu'il s'agisse de literie, de décoration, d'articles de cuisine ou d'achats plus importants pour la maison.

« Avec le lancement du programme Récompenses Wayfair au Canada, nous proposons un programme de fidélité simple, transparent et conçu pour offrir une valeur maximale à nos clients », a déclaré Connor Delaney, directeur général de Wayfair Canada. « Qu'il s'agisse de petites améliorations du quotidien ou de projets d'aménagement complets, les clients peuvent accumuler des récompenses intéressantes qui s'additionnent au fil du temps. »

Avantages de Récompenses Wayfair au Canada :

5 % de remise en récompenses* sur tous les articles offerts par Wayfair

Les récompenses n'expirent pas tant que l'adhésion est active et peuvent être appliquées à de futurs achats

Des ventes exclusives réservées aux membres, avec des rabais importants sur une vaste sélection de produits, y compris des marques nationales

Un accès anticipé aux grandes ventes Wayfair, notamment Way Day

La livraison gratuite* sur tous les articles, sans minimum d'achat

Un service à la clientèle prioritaire, avec une ligne téléphonique dédiée pour un service rapide et de grande qualité

Des offres et avantages spéciaux, dont une offre d'anniversaire

Première vente exclusive aux membres de Wayfair Canada dès le 11 mars

Pour souligner le lancement de Récompenses Wayfair au Canada, Wayfair tiendra sa toute première vente exclusive canadienne aux membres du 11 au 13 mars 2026. Les membres du programme bénéficieront d'un accès privilégié à une sélection d'offres soigneusement choisies dans les principales catégories pour la maison.

Pendant l'événement, les membres profiteront de prix spéciaux sur une sélection de meubles, d'articles de décoration, d'articles pour la maison, de produits saisonniers et d'articles essentiels pour la rénovation, tout en ayant la possibilité d'accumuler des récompenses en plus des économies réalisées. Cette vente exclusive vise à démontrer la valeur concrète du programme, en combinant des rabais exclusifs aux membres et la possibilité d'accumuler des récompenses pour de futurs projets dans votre maison.

* Certaines conditions s'appliquent. Veuillez consulter l'ensemble des modalités .

À propos de Wayfair

Wayfair est la destination par excellence pour tout ce qui touche à la maison. Nous vous aidons à créer un espace qui vous ressemble. Que vous recherchiez la pièce parfaite ou que vous repensiez entièrement votre intérieur, Wayfair propose des articles de qualité pour tous les styles et tous les budgets, ainsi qu'une expérience fluide, de l'inspiration à l'installation.

