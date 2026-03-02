LOS ANGELES, 2 mars 2026 /CNW/ -- Waterdrop Filter, un chef de file mondial de la purification de l'eau, a réussi sa participation au Kitchen & Bath Industry Show (KBIS) 2026 à Orlando. Cet événement, le plus important en Amérique du Nord en matière de conception de cuisines et de salles de bain, a attiré plus de 622 exposants et plus de 33 000 participants professionnels. Waterdrop Filter a présenté ses derniers produits innovants couvrant des solutions d'osmose inverse pour l'ensemble de la maison.

Waterdrop Filter KBIS 2026 (PRNewsfoto/Waterdrop Filter)

Tout au long de l'événement, le kiosque de Waterdrop Filter a attiré un grand nombre de visiteurs, y compris des concepteurs et des experts de l'industrie, félicitant l'entreprise pour ses systèmes d'osmose inverse innovants et complets. De plus, des géants du commerce de détail comme Costco, Sam's Club et Walmart, ainsi que des distributeurs clés, ont visité le kiosque pour découvrir ces systèmes et se sont engagés dans de futurs partenariats stratégiques.

Au salon KBIS 2026, les dernières innovations phares de Waterdrop Filter ont attiré beaucoup d'attention :

Système d'osmose inverse Waterdrop MASTER WHS01 pour toute la maison : ce système marque l'entrée de Waterdrop Filter sur le marché des produits d'osmose inverse pour toute la maison. Il reflète le passage d'une filtration ponctuelle à une protection familiale pour l'ensemble de la maison, assurant ainsi une eau propre dans chaque pièce. Doté d'une membrane d'osmose inverse de haute précision de 0,0001 μm, il cible agressivement les métaux lourds et les fluorures. Avec une surveillance intelligente et un fonctionnement silencieux, c'est l'ultime « bouclier sanitaire » pour les ménages modernes.

Système d'osmose inverse tout-en-un Waterdrop IM1 Ultimate: la dernière évolution de la série Hot & Cold All-in-One, l'IM1 mélange parfaitement la filtration par osmose inverse en neuf étapes avec une machine à glace pure intégrée. Il est doté d'un rapport de vidange 3:1 supérieur et d'une option à deux modes (avec tuyauterie ou réservoir), ce qui permet d'obtenir une glace cristalline et des boissons réfrigérées en tout temps.

Adoucisseur d'eau pour toute la maison Waterdrop WHR01 : grâce à l'échange ionique haute efficacité pour éliminer le calcium et le magnésium, cet adoucisseur prévient l'accumulation de tartre, prolonge la durée de vie des appareils comme les chauffe-eau et les machines à laver, et améliore la sensation de peau et de lessive plus propre.

Dans un contexte où l'industrie met de plus en plus l'accent sur le bien-être, la personnalisation et l'« intégration intelligente » vu au KBIS 2026, Waterdrop Filter a également mis en valeur son écosystème élargi, y compris la carafe électrique WD-ED10G, les séries d'osmose inverse sous l'évier X14, X16, G3P800, K8 et autres, répondant à des besoins allant de l'hydratation quotidienne pratique à la purification de l'eau à grande capacité.

La présentation de Waterdrop Filter au salon KBIS 2026 a non seulement répondu à la demande croissante d'eau potable plus saine, mais a également renforcé sa vision à long terme pour l'innovation et le développement d'écosystèmes dans des scénarios complets, faisant progresser des solutions de purification de l'eau plus intelligentes et plus efficaces pour les ménages modernes.

À propos de Waterdrop

Créé en 2015, Waterdrop Filter est une entreprise de purification de l'eau qui offre des solutions pour les maisons, les bureaux et l'extérieur. Sa gamme de produits comprend des systèmes d'osmose inverse sous évier et de comptoir, des pichets et des filtres pour toute la maison. Ayant pour mission de rendre l'eau propre accessible partout dans le monde, Waterdrop Filter fournit des produits de filtration d'eau utilisés par plus de 40 millions de familles à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.waterdropfilter.com

