Watch Out, ADM Aéroports de Montréal, Espace Aéro et Aéro Montréal annoncent l'ouverture d'un centre de R&D et d'assemblage de micro-usines autonomes pilotées par IA au sein du Centre YMX Innovation

Ce site sera opéré par Watch Out, constructeur québécois de micro-usines autonomes pilotées par intelligence artificielle et destinées à la fabrication de pièces de précision pour l'aéronautique, la défense et les industries avancées. Il portera à 30 millions de dollars canadiens l'investissement total du Groupe Watch Out au Québec depuis 2023.



Avant la fin de l'année, le site à YMX sera équipé de micro-usines dédiées aux programmes de R&D du Groupe et de ses partenaires, en particulier pour élargir le champ d'application de la micro-usine à de nouveaux secteurs, et pour tester les nouveaux algorithmes développés par les équipes canadiennes de Watch Out. Une ligne d'assemblage-pilote y sera aussi installée pour assembler les premières micro-usines québécoises, en privilégiant un approvisionnement des composants de la micro-usine auprès d'entreprises canadiennes. Trois premiers fournisseurs ont déjà été retenus et ont reçu des commandes de la part de Watch Out.

« L'ouverture de ce nouveau centre de recherche, de développement et d'assemblage à Mirabel démontre une fois de plus à quel point le Québec est un chef de file dans le domaine de l'aérospatiale. Je suis convaincue qu'il nous permettra de faire rayonner davantage toute l'ingéniosité et le leadership du Québec en matière d'innovation technologique et d'intelligence artificielle dans des secteurs d'avenir. » Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le Centre YMX Innovation est un lieu idéal pour renforcer nos collaborations avec l'écosystème aéronautique canadien. Nous sommes très heureux de devenir un élément moteur de la prochaine transformation technologique de l'industrie manufacturière québécoise. » Sébastien Laporte, Fondateur et Chef de la Direction de Watch Out

« ADM est très heureuse d'accueillir sur son site de YMX ce nouveau centre de recherche, de développement et d'assemblage, piloté par son partenaire Watch Out. C'est le début d'une grande collaboration entre deux joueurs qui ont à cœur d'agir comme acteurs de changement pour le futur de l'industrie aérienne. Cette entente vient confirmer, une fois de plus, la mission de notre Aérocité d'accueillir des projets à haut niveau de maturité technologique et nous sommes fiers de contribuer au développement et au rayonnement de cette entreprise implantée chez nous. » Yves Beauchamp, président-directeur général d'ADM Aéroports de Montréal

« L'implantation de Watch Out au sein du centre d'innovation de Mirabel confirme la pertinence d'Espace Aéro comme zone d'accueil stratégique pour les technologies de rupture en aérospatiale. Ce projet renforce notre mission : créer un environnement propice à l'expérimentation, à la collaboration et à l'industrialisation de solutions qui transformeront la fabrication avancée au Québec. » Pascal Désilets, Directeur général d'Espace Aéro

« Le déploiement de micro-usines autonomes à Mirabel représente une réponse concrète aux enjeux de productivité et de rareté de main-d'œuvre qui touchent l'ensemble de notre industrie. Ce projet est aussi porteur d'opportunités majeures pour la base industrielle de défense du Québec, en lui permettant de gagner en agilité, en performance et en souveraineté technologique. Il incarne l'avenir d'une fabrication intelligente, au service de secteurs stratégiques. » Mélanie Lussier, Présidente-directrice générale d'Aéro Montréal

Un ancrage industriel en pleine expansion au Québec

Depuis 2023, Watch Out déploie un écosystème industriel complet au Québec :

2023 : ouverture d'un atelier d'usinage de précision aéronautique à Dorval , avec le soutien du gouvernement du Québec, d'Investissement Québec et de Développement économique Canada

, avec le soutien du gouvernement du Québec, d'Investissement Québec et de Développement économique 2024 : création d'une équipe IA à Montréal, en partenariat avec le MILA

2024 : implantation du siège social, de la direction et des fonctions support du Groupe à Montréal

2025 : intégration de trois premiers fournisseurs québécois à la chaîne d'approvisionnement de Watch Out

2025 : ouverture du site de Mirabel

Les micro-usines Watch Out, une révolution au service de l'aéronautique

Watch Out est la première société à commercialiser une micro-usine intelligente et autonome, pilotée par IA et destinée à la fabrication de pièces métalliques de précision pour l'aéronautique, la défense, ou encore le médical.

Ces micro-usines ont été conçues pour résoudre le problème central de la pénurie de main d'œuvre, et pour permettre un saut en termes de qualité, de coûts et d'empreinte environnementale.

Le groupe LISI Aerospace, leader mondial de la fixation aéronautique et investisseur stratégique de Watch Out, exploite déjà un atelier autonome de neuf micro-usines Watch Out sur son site européen de Saint-Ouen.

A propos

Watch Out : Constructeur québécois de micro-usines autonomes pilotées par IA. La première micro-usine, commercialisée depuis 2024, fabrique des pièces métalliques tournées de haute précision pour l'aéronautique, la défense, ou encore le médical.

ADM Aéroports de Montréal : Autorité aéroportuaire du grand Montréal, responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et de YMX Aérocité internationale de Mirabel .

. Espace Aéro : Zone d'innovation aérospatiale du Québec.

Aéro Montréal : Grappe aérospatiale du Québec.

