Waste Solutions Canada acquiert PragmaTech Waste Solutions, renforçant sa position de chef de file canadien des services gérés de gestion des déchets

LONDON, ON, le 8 juin 2026 /CNW/ - Waste Solutions Canada (WSC), l'un des fournisseurs de services gérés de gestion des déchets et de recyclage affichant la croissance la plus rapide au Canada, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de PragmaTech Waste Solutions, un fournisseur de services-conseils en gestion des déchets.

Il s'agit de la troisième acquisition de WSC en cinq ans. En collaboration avec TorQuest Partners, WSC poursuit une stratégie à long terme axée sur la croissance organique, l'investissement technologique et les acquisitions stratégiques afin de bâtir l'une des principales plateformes nord-américaines de services de gestion des déchets appuyés par la technologie. Avec PragmaTech, WSC dessert plus de 5 000 sites clients, renforçant sa présence dans des secteurs verticaux ciblés, notamment celui de la gestion immobilière.

Fondée et dirigée par Derrick Tuyl, PragmaTech s'est forgé une solide réputation grâce à la qualité de son service à la clientèle et à son expertise opérationnelle. Derrick et son équipe se joindront à WSC, assurant ainsi la continuité des services pour les clients tout en créant de nouvelles occasions de croissance.

« PragmaTech a bâti une entreprise exceptionnelle grâce à une équipe talentueuse, à des relations solides avec ses clients et à une culture étroitement alignée sur la nôtre », a déclaré Jason Wilcox, cofondateur et chef de la direction de Waste Solutions Canada. « Ensemble, nous créons une plateforme encore plus solide au bénéfice de nos clients, de nos équipes et de nos partenaires. »

« Alors que nous réfléchissions à la prochaine étape de l'évolution de notre entreprise, trouver un partenaire présentant une forte compatibilité culturelle était notre priorité absolue », a déclaré Derrick Tuyl, fondateur de PragmaTech.

WSC continuera d'évaluer activement des occasions d'acquisitions stratégiques partout en Amérique du Nord.

À propos de Waste Solutions Canada

Fondée en 2006, Waste Solutions Canada est une entreprise de premier plan spécialisée dans les services de gestion des déchets appuyés par la technologie. Aujourd'hui, WSC dessert plus de 5 000 sites au Canada et aux États-Unis.

À propos de PragmaTech Waste Solutions

PragmaTech est une firme-conseil offrant des solutions transparentes et durables en matière de gestion des déchets et de recyclage à des clients partout au Canada et aux États-Unis.

SOURCE Waste Solutions Canada

Contact médias : Megan Wibberley, WSC, 403-771-0164