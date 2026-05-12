« Même si l'offre de Wasaga Beach évolue, le sentiment que ressentent les visiteurs estivaux, lui, est intemporel », a déclaré le maire, Brian Smith. « L'ambiance sur le bord de l'eau, les spectacles de musique en direct sur la plage, les feux d'artifice au-dessus de la baie, les retrouvailles familiales, voilà ce qui définit Wasaga Beach et ce qui attire les gens année après année. La programmation de cet été vise à célébrer tout cela. »

Cette année, la ville présentera plus de 80 spectacles musicaux tout au long de la saison, tiendra les nouveaux festivals Wasaga BeachLife et Midway, élargira la programmation de son festival primé Memories of Summer sur trois soirs, et lancera son tout premier spectacle de Feux d'artifice symphonique de la fête du Canada et sa Soirée de visionnage de la Coupe du Monde de la FIFA en partenariat avec le site historique de l'île Nancy.

Reconnue comme l'une des dix meilleures plages du Canada par Lonely Planet, Wasaga Beach accueille plus de deux millions de visiteurs par année et continue d'accroître sa réputation comme l'une des principales destinations estivales de l'Ontario.

Expériences estivales exclusives

Célébrations de la fête du Canada | 1er juillet

Célébrez la fête du Canada à Wasaga Beach et profitez d'une journée complète d'activités familiales au site historique de l'île Nancy, où les visiteurs peuvent vivre l'un des moments les plus marquants de l'histoire du Canada.

Le site offre une visite historique immersive et une programmation racontant les événements dramatiques de la guerre de 1812, lorsque la goélette HMS Nancy a été incendiée et sabordée dans la rivière Nottawasaga. Ce geste a permis de perturber les lignes d'approvisionnement américaines et a joué un rôle essentiel dans le renversement du cours de la guerre visant à défendre le Haut-Canada. À l'endroit où ces événements se sont déroulés il y a plus de 200 ans, les visiteurs seront témoins des histoires, des sacrifices et des moments qui ont contribué à façonner le Canada.

Au coucher du soleil, un spectacle immersif de feux d'artifice symphonique éclairera la baie Georgienne pour célébrer la fête du Canada. Les feux danseront au rythme d'une bande sonore composée d'artistes canadiens légendaires qui s'étend sur plusieurs générations, de The Beaches et The Weeknd à Maestro Fresh Wes, Bryan Adams, The Tragically Hip, The Guess Who et d'autres voix emblématiques qui ont façonné la bande sonore culturelle du Canada et la bande sonore de l'été à Wasaga Beach depuis des générations.

Festival Wasaga BeachLife et festival Midway | 23 au 26 juillet

Amusez-vous lors du nouveau festival Wasaga BeachLife, se déroulant sur quatre jours et quatre nuits, et promettant des spectacles, des manèges et des jeux.

La programmation du festival mettra en vedette The Carpet Frogs, le groupe de tournée officiel de The Guess Who, ainsi que Jukebox Heroes interprétant les succès légendaires de Foreigner, et des spectacles supplémentaires tout au long de la fin de semaine.

Conçu pour capter le sentiment intemporel de l'été à Wasaga Beach, ce festival offrira des expériences estivales immersives, comme des cours de planche à pagaie, la location de planche à pagaie, du yoga sur la plage, un déjeuner sur la promenade, des balades au coucher du soleil et des concerts sous les étoiles.

Awaken the Isle | 15 août

Autre nouveauté en 2026, Awaken the Isle est une aventure gratuite sur le thème des pirates, qui transforme le site historique de l'île Nancy en un univers animé de bandits des mers, de quêtes et d'activités ludiques. Les costumes sont les bienvenus, l'imagination est le maître-mot et les invités peuvent choisir leur propre niveau d'aventure grâce à des activités facultatives. Les visiteurs de tous les âges sont invités à explorer cet univers à travers des défis ludiques, des personnages de pirates errants, des activités artisanales et des contes qui donnent vie à l'île Nancy sous un jour entièrement nouveau.

Memories of Summer | Fin de semaine de la fête du Travail (3 au 5 septembre)

Après avoir été reconnu comme l'un des 100 plus grands festivals et événements de l'Ontario, Memories of Summer est de retour en 2026! Il offrira une programmation musicale élargie sur trois soirs au bord de l'eau.

Cette année, la programmation comprend Legends of Motown, The Yacht Rock Show et Wing Night. La programmation de trois soirs célèbre la musique qui a fait vibrer Wasaga Beach au fil des décennies : Legends of Motown s'inspire des harmonies et des chorégraphies des années 60 et 70; The Yacht Rock Show reprend les succès de « soft rock » de la fin des années 70 et 80; tandis que le groupe Wing Night invite la foule à chante avec lui leurs hymnes « rock », « pop » et « party » préférés.

Memories of Summer soulignera la fin de la dernière longue fin de semaine de l'été avec une finale de feux d'artifice mémorable au-dessus de la baie Georgienne.

Programmation des événements de l'été 2026

En plus de ses festivals phares, Wasaga Beach accueillera une saison complète d'événements et d'expériences tout au long de l'été, y compris ce qui suit :

Trail Tunes | 6 juin

| 6 juin Arts and Eats Festival | 13 et 14 juin

| 13 et 14 juin Cruisers Fun Run | 19 et 20 juin

| 19 et 20 juin Tournoi de volleyball Not-So-Pro | 11 et 12 juillet

| 11 et 12 juillet 5K Foam Fest | 18 juillet

| 18 juillet Rockin' the River | 8 août

| 8 août Triathlon de Wasaga Beach | 22 août

Musique en direct et programmation hebdomadaire

Les spectacles en direct et la programmation hebdomadaire récurrente se poursuivront tout au long de l'été dans les parcs, les sentiers et les espaces publics, offrant ainsi de nouvelles expériences chaque semaine.

La programmation comprend ce qui suit :

D'autres détails à venir cet automne

La saison 2026 de Wasaga se poursuit à l'automne avec ce qui suit :

Festival Stonebridge Wasaga Beach Blues | 18 au 20 septembre

| 18 au 20 septembre Mayor's Charity RAM Rodeo and Hootenanny Fall Festival | 3 et 4 octobre

Faits en bref

Chaque année, la ville de Wasaga Beach accueille plus de 2 millions de visiteurs dans sa célèbre collectivité ontarienne en bord de mer, attirés par des entreprises locales, des festivals de musique en direct et des événements divers, le tout sur 14 km de plage sablonneuse, la plus longue plage d'eau douce au monde.

Reconnu comme l'un des 100 plus grands festivals et événements de l'Ontario, Memories of Summer accueille plus de 12 000 personnes chaque année, et l'entrée est toujours gratuite.

Wasaga Beach continue d'être reconnue par les principaux organismes et publications touristiques -- notamment Lonely Planet, Narcity Canada et Destination Canada -- comme l'une des principales destinations balnéaires du Canada.

Citations

« L'été est le cœur de Wasaga Beach, et la gamme incroyable de festivals, de concerts et d'expériences sur le bord de l'eau de cette année est très importante pour notre communauté d'affaires locale. Qu'il s'agisse de restaurants, d'hébergements, de boutiques ou d'attractions, ces événements contribuent à créer le genre d'ambiance dynamique qui incite les visiteurs à explorer, à rester plus longtemps et à créer des souvenirs, ici, année après année. La Chambre est ravie de voir Wasaga Beach maintenir sa réputation en tant que l'une des destinations estivales par excellence en Ontario. »

-- Karin Greig, présidente, Chambre de commerce et de tourisme de Wasaga Beach

« Le tourisme contribue grandement à l'économie du comté de Simcoe et nous sommes heureux de voir Wasaga Beach continuer d'investir dans des festivals, de la musique en direct et des expériences riveraines qui attirent les visiteurs, soutiennent les entreprises locales et génèrent des retombées économiques durables. Ces événements et festivals stimulent l'activité des restaurants, des hébergements, des commerces de détail et des exploitants touristiques de toute la région, tout en renforçant le rôle de Wasaga Beach et du Simcoe County comme l'une des destinations les plus prisées de l'Ontario pour les visiteurs et les touristes. »

-- Basil Clarke, président du conseil de comté de Simcoe

« Qu'il s'agisse du lever du soleil sur la promenade, de concerts sous les étoiles ou des feux d'artifice au-dessus de la baie Georgienne, la saison 2026 de Wasaga Beach vise à célébrer les moments, la musique et les souvenirs qui caractérisent l'été en Ontario depuis des générations. Cette année, l'offre incroyable de festivals, de célébrations sur le bord de l'eau et d'événements communautaires reflète l'énergie, l'hospitalité et le fort sentiment d'appartenance à la collectivité qui continuent de faire de Wasaga Beach l'une des destinations estivales les plus emblématiques de l'Ontario. »

-- Brian Saunderson, député provincial de Simcoe-Grey

« Wasaga Beach s'inscrit dans l'histoire du Canada, des événements marquants de la guerre de 1812 à l'île Nancy aux générations de familles pour qui ce rivage fait partie intégrante de leurs traditions estivales depuis plus d'un siècle. Cette année, la programmation de festivals, de concerts et de célébrations sur le bord de l'eau reflète à la fois la riche histoire de Wasaga Beach et le rôle que celle-ci continue de jouer en tant que l'une des destinations touristiques emblématiques du Canada. Qu'il s'agisse d'honorer les moments qui ont contribué à façonner notre pays ou de créer de nouveaux souvenirs le long de la baie Georgienne, la saison 2026 célèbre les gens, les lieux et les expériences qui font de Wasaga Beach une ville typiquement canadienne. »

-- Terry Dowdall, député fédéral de Simcoe-Grey

Ressources supplémentaires

Organisez votre visite à Wasaga Beach (en anglais seulement).

En savoir plus sur les festivals et événements à Wasaga Beach (en anglais seulement).

En savoir plus sur Destination Wasaga.

À propos de Wasaga Beach

Depuis plus de cent ans, Wasaga Beach est le terrain de jeu estival emblématique de l'Ontario, un endroit où des générations de visiteurs se réunissent pour découvrir la plage, l'ambiance de la promenade, des spectacles et des étés inoubliables le long de la baie Georgienne.

Aujourd'hui, par l'entremise de Destination Wasaga, la ville continue d'investir dans les festivals, les loisirs, le tourisme et les expériences sur le bord de l'eau qui renforcent la communauté et soutiennent son avenir en tant que destination quatre saisons de premier plan.

SOURCE Town of Wasaga Beach

Media contact: Karla Findlay, Special Projects Leader, [email protected]; Sandra Watts, General Manager of External Relations | Director of Communications, Destination Marketing & Intergovernmental Affairs, [email protected]