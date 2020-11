MONTRÉAL, le 7 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Wapikoni est fier d'annoncer, en cette Journée internationale des Inuit, l'amorce d'un nouveau partenariat avec l'organisme Justice Pro Bono. Au Nunavik, le besoin d'accompagnement quant aux démarches complexes de suspension du casier judiciaire constitue un obstacle important à l'emploi et à la mobilité, en plus en plus d'être un outil de stigmatisation important.

Justice Pro Bono travaille actuellement sur des outils d'accompagnement pour les Inuit qui souhaitent entamer ce processus et désire rendre le tout accessible en Inuktitut.

Nos forces respectives seront réunies pour réaliser des capsules vidéo, des podcasts et des campagnes de sensibilisation qui offriront les précieuses informations juridiques pour soutenir les collectivités du Nunavik. Wapikoni développera également une campagne de mobilisation jeunesse pour discuter des services offerts, des besoins et des priorités. Ces activités serviront également au perfectionnement continu et au développement des capacités des membres du collectif Wapikoni, en plus de permettre le partage des parcours inspirants.

Au Wapikoni, nous avons la volonté de collaborer avec des partenaires organisationnels dont les valeurs et les missions nous rejoignent afin de travailler avec les Nations autochtones et développer conjointement des projets qui correspondent à leurs priorités. Nous plaçons toujours la création et l'excellence artistique au service de la souveraineté narrative de nos Nations et nous priorisons un modèle d'affaires axé sur l'impact de l'expression artistique et culturelle autochtone et sur sa contribution significative aux transformations sociales et sociétales.

Justice Pro Bono

Justice Pro Bono est un organisme à but non lucratif, créé en 2008, à l'initiative du Barreau du Québec, dont la mission est de mobiliser la communauté juridique à donner expertise et temps aux individus et aux OBNL québécois n'ayant pas les ressources nécessaires pour accéder à des services juridiques. Justice Pro Bono souhaite devenir un acteur incontournable dans l'amélioration de l'accès à la justice au Québec en posant des actions concrètes et cohérentes au sein de la communauté juridique.

Wapikoni

Le Wapikoni est un organisme autochtone à but non lucratif et de bienfaisance, créé en 2004, dont la mission est de promouvoir l'expression des talents créateurs autochtones via les courts métrages, la musique et les projets XR, de servir leur perfectionnement par la formation, l'accompagnement et le mentorat, de distribuer leurs œuvres à travers le Canada et le monde entier, d'offrir à son collectif d'artistes un espace de développement personnel, artistique et professionnel où ils peuvent se rencontrer, s'inspirer, se reconnaître et se réaliser et de favoriser la création de ponts et de rencontres au service de l'inclusion et la diversité, la sensibilisation et le conseil stratégique.

Partenaires

Nous remercions Justice Canada qui soutient Justice Pro Bono dans la réalisation de ce projet ainsi que le Secrétariat à la Jeunesse qui soutient les activités de mobilisation citoyenne du Wapikoni.

Bonne journée des Inuit !

La Journée internationale des Inuit est célébrée chaque année le 7 novembre. Elle a été créée en 2006 par le Conseil circumpolaire inuit (CCI), une organisation non-gouvernementale internationale représentant les peuples de l'Arctique (les Inuits, les Yupik et les Tchouktches) vivant au Canada, au Groenland, et certaines parties des États-Unis et de la Russie (respectivement l'Alaska et la péninsule de Tchouktche).

