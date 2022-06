« Nous sommes très heureux de présenter WandaNEXT MC à l'ISSA cette année », a déclaré Margo Hunnisett, vice-présidente du marketing et des communications chez Bunzl Canada. « La plateforme continue d'évoluer, grâce à la participation active de plusieurs de nos clients à travers le Canada. Le résultat est un produit de pointe de l'industrie qui est, littéralement, conçu pour et par des clients qui considèrent le nettoyage et l'hygiène des installations de pointe comme essentiels pour leurs principales parties prenantes, et pour leurs entreprises. »

La plateforme WandaNEXTMC permet aux établissements de santé, d'éducation, d'aide à la vie autonome et commerciaux de suivre et de vérifier les activités de nettoyage, d'en valider la qualité par des audits réguliers et d'alerter les équipes de nettoyage sur les besoins de service. Elle facilite également l'optimisation du calendrier, la gestion des activités, le suivi de la consommation, les commentaires des utilisateurs finaux et les rapports administratifs.

Visionstate IoT, le développeur initial de la plateforme, continue de travailler en partenariat avec Bunzl pour mettre au point de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités du système. Les partenaires sont sur le point de lancer un nouveau projet pilote qui intègre des diagnostics de surface utilisant la technologie de détection de l'ATP.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée que la plateforme WandaNEXTMC soit présentée à l'ISSA », a déclaré le chef de la direction de Visionstate, John Putters. « Cela nous donne l'occasion de démontrer à l'industrie la valeur de la plateforme en tant qu'outil essentiel pour améliorer la qualité du nettoyage et pour aider à prévenir l'apparition de maladies. »

La plateforme WandaNEXTMC peut être achetée par le biais d'un abonnement annuel pour chaque activation de l'application mobile qui a une extensibilité illimitée et qui est applicable à divers secteurs industriels. Elle dispose d'un nombre croissant d'installations, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la vente au détail, des bureaux commerciaux, des conférences, des aéroports et des installations pharmaceutiques à travers le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe.

La plateforme WandaNEXTMC sera présentée en exclusivité au stand n° 607 de l'ISSA Canada les 8 et 9 juin 2022. Ses capacités s'appliquent à toutes les zones d'un établissement, mais elles feront l'objet d'une démonstration dans les toilettes du Palais des congrès du Toronto Métropolitain lors de l'événement.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur WandaNEXTMC, veuillez consulter le site bunzlch.ca.

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit des produits et des équipements de nettoyage et d'hygiène, des emballages pour les produits alimentaires et la vente au détail, des produits de sécurité et des fournitures industrielles qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes de fonctionner de façon optimale, chaque jour. L'entreprise offre à ses clients les avantages d'un approvisionnement à l'échelle mondiale, de l'innovation en matière de produits et d'une envergure nationale, combinés à un service local attentif et à une expertise approfondie des catégories.

Bunzl Canada Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

À propos de Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC (bunzldistribution.com), dont le siège social est situé à St. Louis, Mo, est la plus grande division de Bunzl plc, un groupe international de distribution et d'externalisation basé à Londres. Comptant plus de 100 centres de distribution à travers les États-Unis, le Canada, le Mexique et les Caraïbes, Bunzl fournit une vaste gamme de produits aux entreprises de transformation alimentaire, aux supermarchés, aux détaillants, aux dépanneurs et autres utilisateurs.

SOURCE Bunzl Canada

Renseignements: Margo Hunnisett, Vice-présidente, Marketing et Communications, Bunzl Canada Inc., [email protected], (905) 630-3749