Walter Capital acquiert une participation significative dans Urgel Bourgie et Lépine Cloutier

La participation, appuyée par la famille Bourgie-Bovet, s'effectue dans Athos Services Commémoratifs, qui détient et exploite les bannières Urgel Bourgie et Lépine Cloutier

MONTRÉAL, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Partenaires Walter Capital (« Walter Capital »), appuyée par d'autres investisseurs dont la famille Bourgie-Bovet, annonce la conclusion d'une entente avec Athos Services Commémoratifs (« Athos ») visant à acquérir une participation significative dans ce joueur majeur des services funéraires au Québec. Il s'agit pour Walter Capital du premier investissement mené par la firme auquel participent des investisseurs externes.

Fondée en 2010, la croissance d'Athos Services Commémoratifs a été propulsée en 2012 suite à l'acquisition de deux joueurs majeurs de l'industrie, soit Urgel Bourgie à Montréal et Lépine Cloutier à Québec. L'apport de capital et d'expertise provenant de Walter Capital permettra à Athos de poursuivre sa croissance pour en faire un chef de file de l'industrie dans sa province et étendre ses activités vers d'autres marchés.

« Walter Capital est très heureuse de compter sur l'appui d'investisseurs externes dans le cadre de cette transaction, notamment la famille Bourgie-Bovet, qui revient comme investisseur dans une industrie où elle a rayonné pendant près de 100 ans avec l'entreprise de confiance Urgel Bourgie », déclare Éric Phaneuf, associé directeur et président, Partenaires Walter Capital. Forte de cet appui d'investisseurs externes, Walter Capital appuiera en capital et en expertise la solide équipe de gestion d'Athos, formée de dirigeants de grande expérience, dans leurs plans de croissance de l'entreprise. »

« La famille Bourgie-Bovet a répondu à l'invitation de Walter Capital pour cet investissement dans Athos parce qu'elle peut compter sur un investisseur leader qui dispose d'un modèle d'investissement qui a fait ses preuves pour propulser la croissance d'entreprises », explique Sylvie Bovet, membre du conseil d'administration de la Fondation Marc Bourgie et vice-présidente, Fransylval, le bureau familial de gestion du patrimoine. Mme Bovet, descendante du fondateur Urgel Bourgie, siègera au conseil d'administration d'Athos, où elle pourra mettre à profit son expérience dans le monde des affaires.

Athos représente une entreprise de choix pour tabler sur deux attributs de l'industrie des services funéraires, soit sa stabilité et ses inévitables perspectives de croissance. Comme cette industrie est très fragmentée, Walter Capital et Athos pourront travailler sur une croissance par acquisition au Québec et ailleurs, en plus de mettre en œuvre des stratégies de croissance organique. Avec les acquisitions qu'ils ont faites par le passé, les membres de la haute direction d'Athos sont aujourd'hui bien en selle pour poursuivre l'expansion de l'entreprise déjà bien enracinée au Québec.

« Avec Walter Capital, nous nous associons à un groupe qui partage nos valeurs d'honnêteté, d'intégrité et de respect, un point très important dans notre choix de partenaire, explique Michel Boutin, président-directeur général, Athos Services Commémoratifs. Nous anticipons de belles perspectives de croissance, mais nous pourrons progresser avec Walter Capital en restant fidèle à ce qui fait notre renommée, soit une entreprise qui offre des services personnalisés de la plus haute qualité, dans le respect des croyances et des coutumes des défunts et de leur famille. »

À propos de Partenaires Walter Capital

Partenaires Walter Capital est une société de placements privés qui fait partie de la Société financière Walter, l'unité d'investissement du Groupe Walter. Son modèle d'investissement combine l'apport de capitaux et d'expertise opérationnelle pour appuyer la croissance d'entreprises à fort potentiel sur des bases solides et durables, en mettant à profit le bagage entrepreneurial du Groupe Walter et l'expérience de ses associés directeurs en tant que dirigeants d'entreprises. Établie à Montréal, l'entreprise bénéficie d'un solide réseau international. www.waltercapital.ca

À propos d'Athos Services Commémoratifs

Athos Services Commémoratifs est l'une des plus importantes entreprises funéraires au Québec, regroupant des salons funéraires et des cimetières à Québec, à Montréal, à Laval et sur la Rive-Sud de Montréal. L'entreprise est membre du Réseau Signature PRF et de la Corporation des Thanatologues du Québec (CTQ). www.athos.ca

