Walovi accélère son expansion mondiale avec l'inauguration du siège de WALOVI à Singapour et trois accords en Asie du Sud-Est

SINGAPOUR, le 26 août 2026 /CNW/ -- WALOVI a officiellement inauguré son siège international à Singapour, dévoilé sa nouvelle boisson énergisante naturelle X-Hero pour la première fois hors de Chine et signé trois partenariats stratégiques, marquant une étape importante de son expansion mondiale.

Le siège social de Singapour sera le centre opérationnel mondial de WALOVI : s'y dérouleront la promotion de la marque, la gestion des canaux, les investissements transfrontaliers et l'acquisition de talents. Il explorera également des modèles locaux de remplissage et de cofabrication afin d'améliorer la réactivité régionale. Le choix de Singapour se justifie par son statut de porte d'entrée de l'Asie-Pacifique. La ville abrite un tiers des sièges régionaux du classement Fortune 500, et l'Asie du Sud-Est est devenue le marché étranger à la croissance la plus rapide de Walovi - le Vietnam, le Cambodge et la Malaisie enregistrant tous une croissance de 100 % par rapport à l'année précédente au 1er semestre 2026.

« La stratégie de mondialisation de WALOVI consiste à se tailler une place de choix sur le marché mondial des boissons, pour devenir la principale marque de boissons naturelles aux plantes au monde. L'arrivée de WALOVI à Singapour et la création de son siège international n'a pas pour objectif de « partir », mais de « grandir », de réunir les consommateurs du monde entier dans un mode de vie sain et naturel avec des boissons végétales naturelles », déclare Fang Dafeng, président de WALOVI Great Health.

La nouvelle boisson énergisante naturelle X-Hero, formulée à base d'extraits de ginseng et de grains de café, sans taurine synthétique ni caféine artificielle, s'inscrit dans la transition de la « correction post-fatigue » au « maintien de la vitalité quotidienne ». Avec le climat tropical de l'Asie du Sud-Est et un marché de boissons fonctionnelles de 21,8 milliards USD (Euromonitor 2025), le produit est bien positionné pour une forte adoption régionale.

Trois ententes ont été actées : avec l'Université technologique de Nanyang pour la recherche sur les marques et les consommateurs, avec Baosteel Packaging pour la co-fabrication de chaînes d'approvisionnement au Vietnam, en Malaisie et au Cambodge, et avec Sheng Sheng Food pour la distribution au détail à Singapour - pour l'opération du modèle mondial PCBCI de Walovi en matière de produits, de canaux, de marque, de culture et d'investissement.

Promue notamment par le footballeur Erling Haaland et l'acteur Zhang Linghe, Walovi a un TCAC de plus de 25 % dans les ventes internationales. Alors que les préférences des consommateurs évoluent vers des boissons naturelles, fonctionnelles et propres, maintenant adoptées par 96 % des acheteurs (Ipsos 2025), WALOVI est bien placée pour poursuivre sa croissance.

Avec Singapour comme pivot stratégique et le monde pour horizon, chaque étape franchie par WALOVI en Asie du Sud-Est suit une stratégie de localisation inébranlable. Surfant sur la vague mondiale de consommation soucieuse de la santé, WALOVI a déjà pris sa place sur la scène internationale et progresse sans cesse pour devenir le leader mondial des boissons naturelles aux plantes.

SOURCE Guangzhou WALOVI Great Health Industry Co., Ltd.

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