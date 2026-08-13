WALOVI dévoile deux nouveaux produits et inaugure une nouvelle ère de boissons végétales naturelles

GUANGZHOU, Chine, le 13 août 2026 /CNW/ -- À Guangzhou le 10 août, Walovi a lancé la boisson énergétique électrolyte à base de produits naturels LEGEND-KING et le jus composite aux baies à base de produits naturels LEMULI, ainsi que de nouveaux modèles de bouteilles pour sa gamme de produits classiques.

En tant que marque de boissons végétales la plus vendue au monde pendant six années consécutives, Walovi accélère la mise en place d'un écosystème complet pour les boissons de nouvelle génération. Cette démarche proactive répond à la demande mondiale de consommation saine et marque l'accélération continue de l'expansion mondiale de la marque.

LEGEND-KING est la première boisson énergétique électrolyte A+++ à label propre. Cette boisson fournit une énergie naturelle soutenue provenant d'extraits de ginseng et de grains de café, sans taurine ni caféine synthétique. Faible en sucre, rafraîchissante et hydratante, elle est idéale pour le travail, les études, le gaming, le sport et les activités du quotidien. Le jeune acteur Li Yunrui, ambassadeur de la marque mondiale pour ce produit, a déclaré lors de l'événement de lancement que cette boisson l'a accompagné pendant de nombreux événements. De plus, les jeunes champions de motocross qui ont reçu les titres de « King Hero Rider » ont fait de LEGEND-KING un symbole de courage inspirant les jeunes à « relever les défis pour devenir un héros ».

Le LEMULI, qui soutient la santé oculaire des enfants, mélange des myrtilles et des framboises riches en anthocyanines, sans arôme artificiel, colorant ni agent de conservation : un choix label propre pour les parents soucieux de leur santé.

En outre, le nouveau design des bouteilles Walovi, inspiré des courbes articulées du bambou et des pavillons traditionnels chinois, fait ses débuts mondiaux avec une élégance orientale. Ce design incarne la vitalité végétale et l'esprit héroïque, tandis que l'ambassadeur mondial de la marque de Walovi, Zhang Linghe, a salué sa « force de vie ascendante » et l'a qualifiée de vie saine redéfinie.

Selon les données d'Ipsos, la pénétration des boissons à base de plantes est passée de 45 % à 70 % en 2025, 96 % des consommateurs privilégiant les produits naturels et les bienfaits fonctionnels. Ye Jizeng, vice-président de Guangzhou WALOVI Great Health Industry Co., Ltd., a souligné trois évolutions fondamentales : les consommateurs lisent maintenant eux-mêmes les étiquettes, exigent des solutions précises et s'attendent à une valeur ajoutée au-delà de l'argumentaire « sans additifs ».

Cette année, Walovi a accéléré son expansion sur le marché mondial. La société a nommé le footballeur de renommée mondiale Erling Haaland et le jeune acteur montant Zhang Linghe ambassadeurs de marque pour Walovi. La marque accélère le développement sur les principaux marchés de l'Asie du Sud-Est et élargit les canaux de distribution locaux, renforçant continuellement l'attrait jeune de Walovi et son influence mondiale. L'entreprise ambitionne de faire des boissons végétales naturelles un compagnon de vie pour la nouvelle génération et d'inaugurer une nouvelle ère de vie saine globale.

SOURCE Guangzhou WALOVI Great Health Industry Co., Ltd.

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