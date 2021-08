« Nous sommes vraiment fiers de participer à la campagne de vaccination de la population canadienne. Notre mission consiste à aider les Canadiens à vivre mieux, et un accès plus facile aux vaccins en fait partie », déclare Shelly Kiroff, vice-présidente principale, santé et bien-être des pharmacies de Walmart Canada. « Depuis le début, notre objectif a toujours été d'aider le plus grand nombre de clients possibles, et notre engagement envers la santé et le bien-être de nos clients est plus solide que jamais. »

À ce jour, les pharmaciens de Walmart ont administré plus de 375 000 vaccins contre la COVID-19 à l'échelle du Canada.

Les pharmacies Walmart participantes offrent maintenant la vaccination sans rendez-vous, en fonction de la disponibilité des doses de vaccin, en plus de la prise de rendez-vous à l'avance, sous réserve des critères d'admissibilité établis par les autorités provinciales.

Walmart Canada est une destination de choix en matière de santé et de bien-être avec ses 337 pharmacies d'entreprise à l'échelle nationale, ainsi que 68 pharmacies Accès Pharma dans les succursales Walmart au Québec, ouvertes sept jours sur sept et comptant plus de 1 300 pharmaciens et pharmaciens affiliés au pays.

Pour en savoir plus sur la vaccination contre la COVID-19, cliquez ici.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et elle sert 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca est visité quotidiennement par plus de 900 000 clients. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. De plus, Walmart Canada a été récemment reconnue comme l'une des plus importantes entreprises sur LinkedIn en 2021 ainsi que comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de l'information supplémentaire à walmartcanada.ca, de même que sur les pages de médias sociaux de Walmart Canada : Facebook et Instagram.

SOURCE Walmart Canada Corp.

