Ce nouveau service numérique offre aux clients de multiples façons d'envoyer de l'argent dans le monde entier tout en économisant du temps et de l'argent.

Les entreprises élargissent également leur entente de vente au détail pour offrir des capacités de transfert d'argent en succursale.

MISSISSAUGA, ON, le 20 déc. 2022 /CNW/ - Walmart Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle a intégré la plateforme de services financiers transfrontaliers de Western Union à Walmart.ca afin d'offrir des services de transfert d'argent en ligne à ses clients avec des frais quotidiens peu élevés.

Les compagnies annoncent aussi qu'elles prolongent l'entente de vente au détail de longue date, en maintenant la possibilité pour les clients d'utiliser les services de transfert d'argent de Western Union dans les succursales Walmart pour 5 % de moins que le taux de frais de consommateur publié à l'échelle nationale pour les transactions de consommateur à consommateur de marque Western Union.

Qu'il s'agisse d'un cadeau pour les Fêtes à un ami cher vivant à l'extérieur de la province ou de nouveaux arrivants au Canada qui envoient de l'argent à leur famille à l'étranger, Walmart Canada permet de le faire facilement et à moindre coût.

« Nous sommes ravis d'élargir notre partenariat avec Western Union, un partenaire de confiance et un chef de file des services de transfert d'argent à l'échelle mondiale », a déclaré Jennifer Jones, vice-présidente, Services financiers et paiements chez Walmart Canada. « Nous développons de nouveaux partenariats et investissons dans des solutions omni conçues pour favoriser l'inclusion financière et offrir plus de moyens de servir nos clients. Le lancement d'aujourd'hui donne aux clients de Walmart plus de choix, de commodité et d'accès à des services financiers abordables pour se connecter avec leur famille et leurs amis dans le monde entier, leur permettant d'économiser pour vivre mieux. »

Walmart et Western Union collaborent à l'échelle mondiale, offrant des services de transfert d'argent dans les succursales Walmart au Canada, aux États-Unis et au Mexique. « Western Union et Walmart partagent un engagement inébranlable à faire passer nos clients en premier, en offrant notre service en succursale et en ligne pour aider à offrir une expérience exceptionnelle », a déclaré Gabriella Fitzgerald, présidente de Western Union Amérique du Nord. « Cet accord élargi et cette nouvelle offre en ligne permettent à notre clientèle collective d'accéder à nos services sur plusieurs canaux, leur offrant ainsi un meilleur accès à notre plateforme mondiale de transfert d'argent et de paiements transfrontaliers. »

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et elle sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients quotidiennement. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus importants employeurs du pays. Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. De plus, Walmart Canada a été récemment reconnue comme l'une des plus importantes entreprises sur LinkedIn en 2022 ainsi que comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Walmart Canada respecte son engagement à agir en faveur de la régénération, en concentrant ses efforts sur les possibilités équitables, la durabilité, le soutien des collectivités et la promotion de normes d'éthique et d'intégrité. Depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars pour soutenir les collectivités partout au Canada. Vous pouvez trouver plus d'information à walmartcanada.ca et sur les pages des réseaux sociaux de Walmart Canada sur - Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

À propos de Western Union

The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial des mouvements d'argent et des paiements transfrontaliers et à cours croisé. La plateforme de Western Union permet des flux transfrontaliers sans faille et son réseau financier mondial de premier plan relie plus de 200 pays et territoires et environ 130 devises. Nous connectons les consommateurs, les entreprises, les institutions financières et les gouvernements par le biais de l'un des réseaux les plus étendus au monde, en accédant à des milliards de comptes bancaires, à des millions de portefeuilles et de cartes numériques, et à un réseau mondial substantiel de points de vente. Western Union connecte le monde pour mettre à portée de main des possibilités illimitées. Pour plus d'information, visitez le site www.westernunion.com.

