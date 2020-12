Walmart Canada s'associe à l'Armée du Salut pour aider à remplir la marmite

« Nous avons vécu une année qui ne ressemble à aucune autre, car notre pays a traversé l'une des périodes les plus difficiles et les plus douloureuses de son histoire, a déclaré le lieutenant-colonel John Murray, porte-parole de l'Armée du Salut du Canada. La pandémie de COVID-19 pousse de plus en plus de personnes et de familles à demander de l'aide. Les besoins sont urgents, et nous devons agir dès maintenant. Depuis 2007, Walmart Canada et ses clients ont aidé l'Armée du Salut à fournir de la nourriture, un abri et des vêtements aux personnes vulnérables. Bien que la demande de services ait toujours existé, les besoins sont plus grands que jamais cette année, et nous sommes vraiment reconnaissants à Walmart Canada pour son soutien généreux et son partenariat de longue date. »

Depuis 2007, Walmart Canada et ses clients ont donné plus de 30 millions de dollars à l'Armée du Salut.

« Lorsque vous faites un don à une marmite de l'Armée du Salut, vous aidez des gens comme moi à avoir un Noël et une nouvelle année dont on voudra se souvenir », a expliqué Martin, qui a été obligé de renoncer à son emploi lorsque sa femme est tombée malade. « Votre générosité montre que les gens se soucient encore de leurs semblables. »

« Depuis plus d'une décennie, Walmart est un fier partenaire de l'Armée du Salut, le plus important fournisseur direct non gouvernemental de services sociaux à l'appui des personnes les plus vulnérables de notre pays, a déclaré Nabeela Ixtabalan, vice-présidente directrice des ressources humaines et des affaires générales, Walmart Canada. Tout comme l'Armée du Salut, nous sommes déterminés à soutenir les familles dans le besoin et à améliorer leurs conditions de vie, surtout en ces temps difficiles. Cette année, nous invitons les Canadiens à donner généreusement et en toute sécurité pour la campagne de la marmite. Ensemble, nous pouvons changer les choses en cette période des Fêtes. »

La campagne de la marmite de Noël, dont l'objectif est de récolter 23 millions de dollars au Canada, permet aux unités locales de l'Armée du Salut de fournir des produits de première nécessité aux personnes et aux familles en difficulté. Les fonds recueillis lors de la campagne permettront aussi à l'Armée du Salut d'offrir des programmes transformateurs, notamment ses programmes en matière de désintoxication, d'aide au logement, d'acquisition de compétences utiles à l'emploi et à la vie, ainsi que d'autres cours visant à aider les gens à briser une fois pour toutes le cycle de la pauvreté.

« Depuis plus de 135 ans, l'Armée du Salut offre de l'aide et de l'espoir aux personnes dans le besoin, a déclaré le lieutenant-colonel Murray. Nous ne pourrions pas y parvenir sans le puissant élan de soutien et de générosité de nos donateurs et de nos bénévoles. Pendant ces derniers jours avant Noël, nous invitons les gens à créer une incidence durable dans leur collectivité en faisant un don à une marmite de Noël, en ligne sur SalvationArmy.ca ou en téléphonant au 1-800-SAL-ARMY. »

À propos de l'Armée du Salut :

L'Armée du Salut est un organisme chrétien international qui œuvre au Canada depuis 1882. Elle est aujourd'hui l'un des plus importants fournisseurs de services sociaux de première ligne au pays. L'Armée du Salut du Canada procure de l'espoir et du soutien aux personnes vulnérables dans 400 collectivités canadiennes et dans plus de 130 pays. Voici quelques-uns des programmes de services sociaux de l'Armée du Salut : soulagement de la faim des gens et familles dans le besoin au moyen de banques alimentaires et de programmes de distribution de repas, refuges pour les gens en situation d'itinérance et soutien aux personnes ayant besoin d'un logement, réinsertion sociale pour les gens aux prises avec des troubles liés à la consommation de substance, soins palliatifs ou de longue durée, distribution de paniers alimentaires et de jouets à l'occasion de Noël, programmes offerts après les classes, camps, et programmes de nutrition dans les écoles pour les enfants et les jeunes, ainsi que des cours de préparation à la vie quotidienne, notamment sur le budget, la cuisine pour la famille et la gestion de la colère. Lorsque vous donnez à l'Armée du Salut, vous investissez dans l'avenir des personnes marginalisées et laissées-pour-compte de votre collectivité.

Vous trouverez d'autres communiqués, des articles et des renseignements actualisés à l'adresse www.SalvationArmy.ca.

