Le centre de distribution d'épicerie de Surrey emploiera, en pleine exploitation, plus de 250 associés et fournira les produits d'épicerie conservés à la température ambiante, les produits frais et surgelés à 45 succursales Walmart de Colombie-Britannique. La distribution à partir du centre est conçue de manière à limiter les trajets long-courriers de l'Alberta. Par conséquent, ce processus diminue directement l'empreinte carbone de l'entreprise et soutient l'objectif de Walmart d'être une compagnie régénératrice.

Ce centre moderne a été bâti à la verticale afin de n'utiliser que la moitié des terres qui seraient nécessaires pour un centre de distribution traditionnel. Ainsi, l'empreinte carbone générale est directement réduite. Tout ceci est possible grâce à la technologie de pointe de WITRON. L'intégration de cette technologie permet d'effectuer jusqu'à 150 000 sélections de commandes par jour, ce qui rend la distribution plus efficace et plus rapide, tout en imposant moins de contraintes physiques pour les associés.

« Nous sommes extrêmement fiers de notre nouveau centre de distribution axé sur le développement durable et sur la technologie à Surrey. Des installations comme celle-ci sont un investissement pour la collectivité, nos associés et nos clients et permettent à nos fournisseurs de mettre leurs produits entre les mains des Canadiens de partout au pays encore plus rapidement, dit Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Nous continuons à renforcer notre chaîne d'approvisionnement de calibre mondial afin que les Canadiens puissent toujours obtenir les produits dont ils ont besoin rapidement et efficacement, et ce, en réduisant notre impact écologique pour mieux vivre.»

« Surrey est l'installation la plus avancée technologiquement pour Walmart au Canada et elle sera aussi le futur centre de notre flotte électrique, » explique John Bayliss, vice-président directeur et chef de la transformation de Walmart Canada. « Ce n'est que le début de ce que les Canadiens peuvent attendre de Walmart. Nous transformons notre chaîne d'approvisionnement afin d'outiller nos associés de technologies et d'innovations de pointe.

« Atteindre les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre établis par la province demande de passer à des options de chauffage à faible émission de carbone et à des bâtiments très performants », a déclaré Bruce Ralston, ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation à faibles émissions de carbone. « Ce nouveau centre de distribution a été conçu avec une technologie de pointe axée sur la durabilité et l'objectif zéro déchet. C'est un grand pas dans la bonne direction. »

Caractéristiques de durabilité principales :

De l'éclairage DEL et des contrôles intelligents afin de réduire de 70 % la consommation d'énergie.

Un système de réfrigération efficient utilisant du dioxyde de carbone (CO2) sans CFC, une option préférable sur le plan écologique.

Un système de chauffage et de climatisation conçu pour récupérer la chaleur du système de réfrigération et l'intégrer au système de chauffage par rayonnement sous le plancher.

Un centre conçu pour ne produire aucun déchet.

Des ventilateurs conçus spécialement pour maintenir la température dans tout l'immeuble.

Un système de filtration naturelle d'eau pour protéger les cours d'eau locaux et la station piscicole à proximité.

Des matériaux à contenu recyclé, y compris des comptoirs de verre recyclé dans la salle à manger.

18 000 nouvelles plantes ont été intégrées au site.

Faits au sujet du nouveau centre de distribution d'épicerie en Colombie-Britannique

Ce centre peut traiter 150 000 sélections de commandes par jour à livrer à 45 succursales Walmart situées partout en Colombie-Britannique.

Il est le futur point central de la flotte électrique de Walmart, incluant les semi-remorques et les camions entièrement électriques.

En pleine exploitation, il emploiera plus de 250 personnes. Le projet a créé plus de 300 emplois en construction et en ingénierie pendant la phase de construction.

Il a été bâti à la verticale pour optimiser l'utilisation des terres dans un rayon allant jusqu'à 66 pieds.

Il comprend de grandes fenêtres tout autour afin de profiter de la lumière naturelle dans tout le périmètre.

Une aire extérieure de jeux et de pique-nique permet aux associés et membres de la collectivité de profiter de la nature autour du centre de distribution.

Faits au sujet de Walmart en Colombie-Britannique

Walmart Canada est fière de servir les Britanno-Colombiens depuis plus de 28 ans.

La Colombie-Britannique compte 47 succursales Walmart et un nouveau centre de distribution employant plus de 12 000 associés.

En 2021, Walmart a investi plus de 16 millions de dollars dans la modernisation de ses succursales en Colombie-Britannique

Au cours de la dernière année, Walmart a travaillé avec plus de 140 fournisseurs basés en Colombie-Britannique en achetant pour 640 millions de dollars de produits.

Walmart a amassé et fait don de plus de 4,7 millions de dollars à des œuvres caritatives de la Colombie-Britannique en 2021.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau en pleine croissance de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca , est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada s'est récemment classée parmi les entreprises les plus populaires sur LinkedIn en 2021 et elle a également été nommée comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Walmart Canada respecte son engagement à agir en faveur de la régénération, en concentrant ses efforts sur les possibilités équitables, la durabilité, le soutien des collectivités et la promotion de normes d'éthique et d'intégrité. Depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages Facebook , Twitter et Instagram et LinkedIn de Walmart Canada.

SOURCE Walmart Canada Corp.

Renseignements: Steeve Azoulay, Directeur principal, Affaires publiques, [email protected]