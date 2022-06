Walmart Canada mise sur une technologie de pointe pour courtiser les clients du centre-ville de Toronto

L'espace réaménagé à même la succursale de Scarborough Ouest intègre une technologie de pointe qui permet aux associés de préparer les commandes d'épicerie en ligne six fois plus rapidement qu'avec la méthode habituelle de sélection dans l'aire de vente. Il s'agit du plus récent exemple qui illustre comment Walmart déploie le potentiel de ses succursales afin de servir un plus grand nombre de clients et d'améliorer le service. Plus de 70 % des clients du centre-ville de Toronto pourraient faire préparer et livrer leur commande d'épicerie en ligne à partir de cette succursale.

Utilisant une technologie automatisée intégrée aux systèmes exclusifs de Walmart, le nouvel aménagement d'espace permet à Walmart d'offrir plus de choix, de commodité, de rapidité et de qualité aux clients lorsqu'ils font leur épicerie en ligne.

Parmi les avantages pour les clients, notons un contrôle plus serré des stocks, ce qui réduit le nombre de substitutions, et l'automatisation de processus qui accélère la tâche de sélection de 80 %.

La technologie tire profit des données pour gérer systématiquement la fraîcheur des articles stockés, appuyant ainsi l'engagement de Walmart à offrir les produits les plus frais.

La nouvelle solution et les nouveaux processus de livraison accélèrent le chargement, ce qui permet de livrer les commandes à temps.

Non moins de 1 200 commandes peuvent être assemblées chaque jour à partir de cette succursale, soit un nombre considérablement supérieur à la moyenne.

Servir de nouveaux clients dans des endroits qui n'étaient pas adéquatement desservis jusqu'ici, donnant aux clients un meilleur accès aux produits et aux bas prix de tous les jours de Walmart.

Près de 200 associés seront affectés à la sélection de l'épicerie en ligne et au traitement des commandes dans cette succursale.

« Nous transformons notre entreprise pour nos clients, chaque jour. En misant sur nos succursales et en dotant notre succursale de Scarborough Ouest d'une nouvelle technologie novatrice, nous offrons à un plus grand nombre de clients l'accès à nos bas prix de tous les jours », a déclaré Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Grâce aux investissements dans la technologie et les infrastructures, nos associés disposent d'outils modernes pour servir nos clients. Ensemble, nous développons des moyens novateurs d'améliorer le rendement de notre empreinte existante au profit de nos clients, car nous rendons les achats en ligne plus rapides, faciles et pratiques.

« Le réaménagement de l'espace à la succursale de Scarborough nous amène à examiner, d'une façon jamais vue avant, le service de livraison d'épicerie en ligne pour nos clients du centre-ville de Toronto. Nous avons intégré la technologie pour nous aider à augmenter notre capacité à exécuter des commandes, en offrant plus de créneaux horaires à nos clients et un meilleur accès à la livraison », a indiqué pour sa part Laurent Duray, chef du commerce électronique de Walmart Canada. « Nos associés et nos succursales sont essentiels à ce parcours vers l'amélioration et l'accélération de l'expérience de magasinage en ligne pour nos clients. »

« Merci de votre engagement envers notre collectivité et de votre contribution continue ici à Scarborough-Centre. Non seulement l'espace réaménagé à l'intérieur de la succursale Walmart de Scarborough aidera cette dernière à répondre à la demande de ses clients, mais il aura également pour effet la création d'emplois dans la collectivité et améliorera la diversité et la richesse culturelle de Scarborough Centre. Je me réjouis de votre nouveau projet à Scarborough-Centre et vous souhaite un succès continu pour vos activités commerciales dans notre collectivité. » - Michael Thompson, maire suppléant de la Ville de Toronto, Scarborough-Centre

Dans le cadre de son investissement de 3,5 milliards de dollars dans l'infrastructure et l'expérience client, Walmart mobilise son empreinte existante et déploie des capacités en magasin pour servir les clients avec plus d'amplitude, en se concentrant sur la rapidité, la précision et le service. L'espace en succursale a été repensé d'un océan à l'autre dans l'optique de mieux servir la clientèle de la cueillette et de la livraison de l'épicerie en ligne, comme ce fut le cas à la succursale de Vaughan, où l'espace de cueillette dans la réserve a éliminé la congestion en magasin et où on a augmenté le nombre de créneaux horaires pour la cueillette et la livraison.

