Tandis que les parents et les enfants peuvent finalement anticiper un retour en classe, Justice lance sa gamme chez Walmart Canada avec une nouvelle gamme sur le thème de la rentrée. Cette dernière comprend plus de 140 articles mode, dont des vêtements, des chaussures, des bijoux, des accessoires, de la literie, des sacs à dos et de la papeterie. Les clients pourront aussi se procurer la collection athléchic comprenant des leggings offerts à partir de 8 $, des chandails en molleton teint par nouage et des chaussures de course offertes à partir de 13 $, de même que des chandails à capuchons surdimensionnés offerts à partir de 18 $. La collection comprendra également des ensembles de literie, des coussins et des jetés à des prix variant entre 20 $ et 40 $. Des nouveaux modèles seront ajoutés au gré des saisons.

« Justice est une marque populaire auprès de nos clients, et avec la période de magasinage qui s'amorce en vue de la rentrée, cette nouvelle collection arrive juste à temps pour étoffer la garde-robe de nos clients, » souligne Marlise Wilson, directrice principale, vêtements pour enfants, Walmart Canada. « Nous sommes ravis de collaborer avec Justice à titre de détaillant mode exclusif et d'élargir notre assortiment afin d'offrir à nos clients des articles tendance de qualité au style accessible, et ce, à un excellent rapport qualité-prix. »

Justice, une entreprise appartenant à Blue Star Alliance, est reconnue pour ses vêtements et accessoires d'avant-garde transposant les tendances inspirantes saisonnières en looks qui aident les jeunes filles à avoir confiance en elles. Des tenues de mode urbaine inspirées des années 90 et des vêtements athléchics aux motifs colorés et audacieux, au denim arborant les silhouettes et les finitions dernier cri, Justice offre les styles les plus en vogue pour toute jeune fille, à un prix abordable pour tous les clients de Walmart.

« Le partenariat entre Justice et Walmart Canada coule de source, » déclare Ralph Gindi, le président de Bluestar Alliance. « Justice a un impact positif sur de nombreuses jeunes filles et nous voulions nous assurer de rejoindre encore plus d'adolescentes pour qu'elles puissent évoluer avec la marque. Il s'agit d'un moment privilégié très excitant pour Justice et sa clientèle principale. »

Walmart Canada offre une expérience exclusive en magasin pour la marque Justice. Grâce à l'étendue du réseau Walmart, Justice sera en mesure de multiplier plus que jamais son offre d'articles de qualité au design tendance. L'aspect le plus original de ce partenariat est le fait de pouvoir profiter de l'expertise de l'équipe de designers de Justice. Le président de Justice Design Lab, Kat De Pizzo, a fait la déclaration suivante : « Je suis réellement enchanté de continuer à développer cette marque populaire avec Walmart Canada. J'ai été en mesure de préserver l'énergie créatrice de l'équipe Justice, laquelle développe les designs et les produits extraordinaires qui font la joie de notre clientèle depuis de nombreuses années. Je travaille avec la marque Justice depuis 14 ans; je suis donc particulièrement ravi de la voir renaître sur le marché canadien, et ce, avec une diffusion encore plus large. Pour la rentrée scolaire, nous avons créé un assortiment mode tendance en fonction des normes de qualité et du rapport qualité-prix que nos clients sont en droit d'attendre. Cette occasion incroyable de partenariat avec Walmart est un jalon de carrière inestimable pour moi. »

À propos de Walmart Canada

Nous exploitons un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale, servant plus de 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, walmart.ca, est visité par 900 000 clients quotidiennement. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada s'est récemment classée parmi les entreprises les plus populaires sur LinkedIn en 2021 et elle a également été nommée comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens.

Au sujet de Justice

Justice, une entreprise détenue et gérée par Bluestar Alliance, est une marque de pointe pour préadolescentes qui vise à transmettre des messages positifs et amusants par le biais de la mode. Nous créons des vêtements et des produits style de vie qui célèbrent la personnalité unique de chaque jeune fille. Des articles tendance indispensables aux produits issus de la culture populaire, la marque Justice vise à inspirer et à développer la confiance de chaque jeune fille, chaque jour. Votre jeune fille représente le cœur de Justice. Pour plus d'information au sujet de Bluestar Alliance, consulter le site Web (www.bluestaralliance.com).

