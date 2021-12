« Nous savons que les clients souhaitent profiter d'une expérience d'achat omnicanal harmonieuse et nous sommes heureux de pouvoir leur offrir celle-ci. L'ajout du paiement Débit Interac pour tous les achats en ligne et à l'aide de l'application fait partie de notre programme d'élargissement des services à la clientèle ainsi que de notre promesse aux Canadiens de leur offrir une expérience de magasinage uniforme et inclusive », a déclaré Jennifer Jones, vice-présidente des produits financiers, services et paiements, au sein de Walmart Canada. « À titre de détaillant, les Canadiens comptent sur notre appui pour répondre à leurs besoins quotidiens, nous désirons permettre à tous nos clients de magasiner et de payer leurs achats avec davantage de choix et de souplesse. Nous sommes très heureux de pouvoir leur offrir ce nouveau service juste à temps pour la période des Fêtes et nous nous sommes engagés à aider les Canadiens à vivre mieux en proposant à l'avenir des services et des solutions efficaces et pratiques. »

La nouvelle option de paiement Débit Interac pour les achats de commerce électronique fait partie de l'ensemble du programme de Walmart Canada en vue de renforcer et d'élargir les services offerts aux clients et de proposer de nouveaux produits à prix avantageux afin d'améliorer l'inclusion financière.

« Interac est fière de collaborer avec Walmart Canada et d'offrir une expérience de paiement omnicanal homogène par l'intégration des paiements sans contact avec Débit Interac en magasin et maintenant aussi pour les transactions de commerce électronique en ligne et à partir de l'application avec Apple Pay », a déclaré Adeel Syed, vice-président, partenariats commerciaux, chez Interac Corp. « Les Canadiens nous ont communiqué qu'ils veulent la possibilité de régler leurs achats par débit en ligne de la même façon qu'ils l'ont fait en magasin pendant la pandémie et après celle-ci. Dorénavant, ils pourront le faire auprès de l'un des plus importants détaillants du Canada. »

Dans le but de sensibiliser davantage les clients quant aux nouvelles options de paiement Débit Interac dans l'ensemble des canaux de la Compagnie, Walmart Canada et Interac ont collaboré dans le cadre d'une campagne de publicité numérique afin de promouvoir l'utilisation des paiements Débit Interac pour les achats de commerce électronique. Cette campagne devrait débuter à la mi-décembre, se poursuivre pendant la période de magasinage des Fêtes et se terminer en février 2022.

Les titulaires de cartes Débit Interac des institutions financières participantes peuvent utiliser Apple Pay pour régler leurs achats en ligne par débit. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site Interac.ca.

À propos de Interac Corp.

Interac Corp. permet aux Canadiens d'accéder à des fonds, de les dépenser et de les envoyer où et quand ils le souhaitent. Avec près de 300 institutions financières connectées à notre réseau, nous facilitons les expériences de paiement et d'identification qui soutiennent l'utilisation accélérée par les Canadiens des paiements sécuritaires et numériques tout en priorisant l'interopérabilité, la sécurité, la confidentialité et l'inclusivité. Nous sommes fiers d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada. En effet, les Canadiens choisissent les produits Interac en moyenne 18 millions de fois par jour pour payer et échanger de l'argent. Interac se fait le champion d'une culture organisationnelle et d'une citoyenneté d'entreprise fondées sur les principes de responsabilité, de diversité et d'inclusion. Pour en savoir plus, visitez L'Inter'Actu.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et elle sert 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité quotidiennement par plus de 1,5 million de clients. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. De plus, Walmart Canada a été récemment reconnue comme l'une des plus importantes entreprises sur LinkedIn en 2021 ainsi que comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de l'information supplémentaire à walmartcanada.ca, de même que sur les pages de réseaux sociaux de Walmart Canada : Facebook, Twitter et Instagram.

Interac, Débit Interac et le logo Interac sont des marques de commerce de Interac Corp.

