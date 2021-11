Le premier choix des Canadiens pour économiser lors de leurs achats pour les Fêtes*

Les prix les plus bas de l'année sur des centaines d'articles

Offres du Vendredi fou réparties lors d'une série d'événements

MISSISSAUGA, ON, le 19 nov. 2021 /CNW/ - Le décompte vers l'un des événements de magasinage pour les Fêtes les plus attendus de l'année est commencé.

De nouveau cette année, en raison de leur popularité, les aubaines du Vendredi fou de Walmart Canada seront réparties en plusieurs événements. Chaque événement débutera d'abord à Walmart.ca et il se poursuivra dans plus de 400 succursales Walmart d'un bout à l'autre du pays. Walmart Canada organisera une série fabuleuse d'événements d'économies en ligne et en magasin, incluant des milliers de chutes de prix, le tout en s'assurant d'offrir une expérience de magasinage sécuritaire et pratique à ses clients.

Aubaines avant le Vendredi fou

Les clients pourront commencer leur magasinage pour les Fêtes en profitant des aubaines avant-Vendredi fou de Walmart, en vigueur du 18 au 24 novembre.

Les clients pourront commencer à magasiner plus tôt à Walmart.ca, soit le 17 novembre à partir de 21 h (HE).

Promotion de jouets et jeux vidéo du Vendredi fou

L'événement avant-Vendredi fou très attendu de promotion de jouets et de jeux vidéo sera étalé sur quatre jours, c'est-à-dire du 25 novembre, 0 h 01 (HE) au 28 novembre, à Walmart.ca.

Événement principal du Vendredi fou 2021

L'événement principal du Vendredi fou aura lieu le 26 novembre, à 6 h, heure locale. L'heure d'ouverture des succursales peut varier, vérifiez à walmart.ca pour la succursale Walmart la plus près de chez vous.

Les clients peuvent commencer leur magasinage plus tôt à Walmart.ca, soit le 25 novembre, à partir de 21 h (HE).

L'événement en ligne se termine le 28 novembre à 20 h 59.

Aubaines de la Cybersemaine 2021

Les clients pourront commencer à magasiner les aubaines exclusives de la Cybersemaine dès le 28 novembre à 21 h (HE).

En achetant plus tôt et en tenant compte des délais supplémentaires pour le déplacement des produits, Walmart Canada est prête pour la période des Fêtes.

« Le Vendredi fou ne se limite pas à une seule journée! Il s'agit d'une série sensationnelle d'événements de magasinage visant à amorcer la période des Fêtes, et Walmart est prête à bien servir ses clients », déclare Kieran Shanahan, chef de la commercialisation de Walmart Canada. « Nous sommes très fiers d'être la destination de choix pour tous les besoins des Fêtes de nos clients, en particulier pour les cadeaux. En planifiant et en permettant aux clients de faire leurs achats plus tôt, nous nous positionnerons efficacement sur le marché pour le Vendredi fou et la période des Fêtes avec une sélection incroyable de produits à des prix exceptionnels. »

Faits concernant le magasinage lors du Vendredi fou

Les clients peuvent profiter de plus de 1 000 aubaines du Vendredi fou en magasin et en ligne, en plus des prix les plus bas de l'année offerts par Walmart sur plus de 100 articles.

1 500 remorques de marchandise seront livrées pour les événements du Vendredi fou aux succursales à l'échelle du pays.

Certaines des aubaines avant le Vendredi fou les plus populaires sont notamment sur des téléviseurs, des jeux vidéo, des jouets et des petits électroménagers

.Les clients peuvent profiter des prix les plus bas de l'année offerts par Walmart sur plus de mille articles, des articles exclusifs à Walmart, des aubaines en vigueur en ligne seulement, ainsi que de la possibilité de recevoir leurs achats en ligne du Vendredi fou au moyen du service de livraison gratuit, rapide, et sans contact de Walmart pour les commandes de 35 $ et plus, ou au moyen du service de cueillette aux succursales pour les commandes de 25 $ et plus. (Certaines exclusions s'appliquent. Le service ne s'applique qu'aux articles vendus par Walmart. Rendez-vous à Walmart.ca pour les détails.) De plus, les clients peuvent télécharger l'application mobile pour se tenir au courant des aubaines, des offres spéciales et de bien plus.

* Selon un sondage mené par NielsenIQ à la demande de Walmart, effectué auprès de 1 430 adultes canadiens sélectionnés au hasard entre le 11 juin et le 16 juin 2021.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et elle sert 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité quotidiennement par plus de 1,5 million de clients. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. De plus, Walmart Canada a été récemment reconnue comme l'une des plus importantes entreprises sur LinkedIn en 2021 ainsi que comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Walmart Canada s'est engagée à favoriser la revitalisation, en misant sur l'égalité des chances, la durabilité, les collectivités, l'éthique et l'intégrité. Depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de l'information supplémentaire à walmartcanada.ca, de même que sur les pages de réseaux sociaux de Walmart Canada : Facebook, Twitter et Instagram.

SOURCE Walmart Canada Corp.

Renseignements: Felicia Fefer, Affaires de la Compagnie, Walmart Canada, à [email protected]

Liens connexes

www.walmart.ca