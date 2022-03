Le chef de file mondial du commerce de détail choisit Toronto et Atlanta pour ses nouveaux carrefours technologiques mondiaux

MISSISSAUGA, ON, ATLANTA et BENTONVILLE, ARK, le 15 mars 2022 /CNW/ - WalmartInc. (NYSE: WMT) a annoncé aujourd'hui son intention de faire de Toronto, en Ontario, et d'Atlanta, en Géorgie deux nouvelles plaques tournantes du Service Global Tech de Walmart en raison de leur présence technologique croissante, de leur lien avec Walmart et de la diversité des talents locaux. L'expansion fait partie du plan du Service Global Tech de Walmart visant à embaucher plus de 5 000 associés à l'échelle mondiale au cours du présent exercice financier.

Le Service Global Tech de Walmart prévoit de faire de Toronto l'un de ses plus grands carrefours technologiques, avec des centaines de nouveaux emplois à venir. La phase initiale d'embauche comprendra 45 postes à temps plein dans le développement de logiciels, la gestion de programmes techniques et la gestion de produits. L'embauche initiale à Atlanta comprendra 140 nouveaux postes à temps plein, tels que des scientifiques de données et des ingénieurs en logiciels.

« La technologie de pointe que nous développons pour 230 millions de clients dans le monde entier est alimentée par notre plus grand atout : nos associés », a déclaré Suresh Kumar, vice-président directeur, chef des techniques informatiques et chef du développement de Walmart. « Nous sommes ravis de rejoindre les communautés technologiques dynamiques et diversifiées de Toronto et d'Atlanta. Le travail de ces nouvelles plaques tournantes aura un impact sur des millions de vies et transformera l'avenir du commerce de détail. »

Le lancement d'un carrefour technologique à Toronto permet de garder les talents technologiques locaux sur le sol canadien et s'ajoute à l'engagement local de longue date de Walmart. En 2020, Walmart a annoncé un investissement de 3,5 milliards de dollars pour rendre l'expérience en ligne et en magasin plus simple, plus rapide et plus pratique pour les clients de Walmart Canada. Le déploiement des technologies de pointe dans l'ensemble de l'entreprise - de la chaîne d'approvisionnement aux associés - constitue une partie importante de cet investissement.

« Le Canada a une communauté technologique dynamique et de premier plan dans le monde, alimentée par des gens talentueux et une innovation reconnue à l'échelle mondiale », a déclaré Nicolai Salcedo, chef de la technologie et des données, Walmart Canada. « C'est stimulant de voir Walmart reconnaître la communauté technologique canadienne et investir pour développer davantage les talents locaux grâce aux nouvelles occasions qui seront offertes par ce nouveau carrefour technologique. »

« La décision de Walmart de faire de Toronto le siège de l'un de ses plus grands carrefours technologiques avec des centaines d'emplois à venir est un autre vote de confiance dans le secteur technologique florissant de notre ville », a déclaré le maire de Toronto, John Tory. « En tant que maire, je m'engage à soutenir notre secteur technologique et à continuer d'encourager les entreprises à s'installer ici et à embaucher ici. Tout cela fait partie de nos efforts continus pour que Toronto revienne plus forte que jamais. »

Avec l'ajout des carrefours de Toronto et d'Atlanta, le Service Global Tech de Walmart comptera 15 carrefours technologiques, y compris les équipes de Seattle, WA et de Chennai, en Inde, qui ont été créées l'an dernier. L'équipe Global Tech de Walmart est celle qui connaît la croissance la plus rapide au sein du chef de file mondial du commerce de détail. De plus en plus de technologues choisissent Walmart comme lieu où faire progresser leur carrière et l'entreprise continue d'investir dans ses associés techniques. L'équipe Global Tech de Walmart a connu une croissance de 26 % pour atteindre 20 000 associés au cours du dernier exercice financier, tout en promouvant 20 % de ses effectifs.

Les postes qui sont actuellement à pourvoir pour tous les emplacements sont indiqués sur la page Web des carrières, careers.walmart.com/technology.

À propos de Walmart Inc.

Walmart Inc. (NYSE : WMT) aide les gens du monde entier à économiser plus pour vivre mieux, à tout moment et n'importe où, dans ses magasins de détail, en ligne et par le biais de leurs applications mobiles. Chaque semaine, environ 230 millions de clients et de membres se rendent dans environ 10 500 magasins et clubs sous 46 bannières dans 24 pays et visitent ses sites de commerce électronique. Avec un chiffre d'affaires de 573 milliards de dollars pour l'exercice 2022, Walmart emploie 2,3 millions d'associés dans le monde. Walmart figure parmi les chefs de file en matière de durabilité, de philanthropie d'entreprise et de possibilité d'emploi. Pour de plus amples informations sur Walmart, veuillez consulter les sites suivants https://corporate.walmart.com, sur Facebook à https://facebook.com/walmart et sur Twitter à https://twitter.com/walmart.

