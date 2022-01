TORONTO, le 31 janv. 2022 /CNW/ - Wajax Corporation (« Wajax » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition des actifs nets d'exploitation de Process Flow Systems Ltd. (Process Flow), une entreprise établie à Thunder Bay, en Ontario. Conformément aux modalités de l'accord d'acquisition conclu entre Wajax et Process Flow, Wajax a acquis les actifs de Process Flow en échange d'un montant en espèces d'environ 3,96 millions de dollars, et d'une contrepartie en fonction du rendement sur une période de trois ans pouvant aller jusqu'à 650 000 $, payable en espèces.

Process Flow est une entreprise fondée en 1985 qui se spécialise dans l'intégration de produits à l'aide de solutions techniques, des pompes industrielles de procédé aux valves, en passant par les systèmes de surveillance et de contrôle. Au service de clients de différents secteurs, y compris l'exploitation minière, la pâte et le papier, la gestion de l'eau et des eaux usées et la production d'énergie, Process Flow exploite une succursale et emploie quatre personnes.

Voici la déclaration d'Iggy Domagalski, président et chef de la direction de Wajax : « Nous sommes heureux d'accueillir Process Flow au sein de la famille Wajax. Cette acquisition s'accompagne de relations de longue date avec les clients et les fournisseurs, ainsi que d'une équipe reconnue pour son expertise technique et son service à la clientèle. L'intégration de Process Flow améliore nos capacités en matière de procédés industriels pour nos clients de l'Ontario, conformément à la stratégie de croissance de Wajax pour les secteurs des services de pièces industrielles et de réparation technique. »

La transaction sera subordonnée aux ajustements usuels de clôture.

Corporation Wajax

Fondée en 1858, Wajax (TSX : WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces ainsi que du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, la transformation des métaux, le secteur public et les services publics ainsi que le pétrole et le gaz naturel.

L'objectif de la Société est de devenir le premier fournisseur de produits et services industriels du Canada, en se distinguant au moyen de ses trois capacités fondamentales : l'excellence de sa force de vente, l'étendue et l'efficacité de ses activités de réparation et d'entretien et son aptitude à collaborer étroitement avec ses partenaires fournisseurs, actuels et nouveaux, afin d'élargir constamment la gamme des produits offerts aux clients. La Société croit que la quête de l'excellence dans ces trois champs lui permettra de créer de la valeur pour ses clients, son personnel, ses fournisseurs et ses actionnaires.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Wajax, veuillez visiter le site Web de l'entreprise à l'adresse https://www.wajax.com.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective, au sens des lois des valeurs mobilières applicables (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Ces énoncés portent sur des événements futurs ou sur la performance ultérieure de la Société. Tous les énoncés, à l'exception de ceux concernant des faits historiques, constituent des énoncés prospectifs. On reconnaît souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs à l'emploi de termes et d'expressions comme « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « croire », « estimer », « projeter », ou des variantes de ces termes et expressions ou leur forme négative, ou des déclarations selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « pourront », ou « vont » être prises, survenir ou se matérialiser. Ces énoncés comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus et d'autres facteurs que la Société ne peut prédire ou contrôler et qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent considérablement de ceux formulés, implicitement ou explicitement, dans ces énoncés prospectifs. Dans la mesure où tout renseignement prospectif contenu dans le présent communiqué constitue une information financière prospective ou des perspectives financières au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, ces renseignements sont fournis pour démontrer le potentiel de la Société. Les lecteurs sont avertis que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se concrétiseront. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'en date de celui-ci. Ils reflètent les opinions actuelles de la direction et sont fondés sur l'information dont cette dernière dispose à l'heure actuelle. Même si la direction croit que les attentes mentionnées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ont trait, entre autres à notre objectif de devenir le principal fournisseur de produits et de services industriels du Canada, qui se distingue par ses capacités de base; et notre conviction que l'atteinte de l'excellence dans nos champs de capacité de base permettra à Wajax de créer de la valeur pour ses clients, son personnel, ses fournisseurs et ses actionnaires. Ces énoncés reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler inexactes, y compris, sans toutefois s'y limiter, la capacité de la Société à poursuivre avec succès ses activités pendant la pandémie de COVID-19 et les actions posées par les gouvernements, les autorités, les fournisseurs et les clients en réponse au nouveau coronavirus et ses variants, des hypothèses formulées à l'égard de la conjoncture économique commerciale en général; de l'offre et de la demande pour le pétrole et d'autres marchandises ainsi que le cours du pétrole et des autres marchandises et leur volatilité; des conditions des marchés financiers, y compris les taux d'intérêt; de la capacité de la Société à mettre en œuvre notre plan stratégique, y compris le perfectionnement de ses capacités de base, l'établissement de priorités en matière de croissance interne, la capacité de conclure et d'intégrer les acquisitions, y compris celle de Process Flow, et la mise en place réussie de nouvelles plateformes de technologie de l'information de même que des nouveaux systèmes et logiciels; de la performance financière future de la Société; des coûts de cette dernière; de la concurrence sur ses marchés; de l'aptitude de celle-ci à attirer et à fidéliser le personnel compétent, de sa capacité d'acquérir des produits et des stocks de qualité et d'entretenir des relations avec ses fournisseurs, les membres de son personnel et ses clients. La liste qui précède n'est pas exhaustive. Les facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents comprennent, sans toutefois s'y limiter, la propagation géographique de la COVID-19, les effets du virus et de ses variants et la durée de la pandémie de coronavirus, la durée de l'imposition des restrictions en matière de voyage et de commerce et leur sévérité telles qu'imposées par les instances gouvernementales et les pouvoirs publics en réaction à la pandémie de COVID-19, ainsi que les autres mesures prises par ces instances; les actions posées par nos fournisseurs et nos clients en rapport à la pandémie de COVID-19, y compris le ralentissement, la diminution ou l'arrêt des opérations, la poursuite ou le prolongement d'une détérioration de la conjoncture économique et commerciale (y compris comme résultat de la pandémie de COVID-19), la volatilité de l'offre et de la demande pour le pétrole, le gaz naturel et les autres marchandises ainsi que de leur cours; la poursuite ou le prolongement de la chute du cours du pétrole ou du gaz naturel, les fluctuations des conditions des marchés financiers, y compris les taux d'intérêt; le niveau de la demande pour les produits et services que nous offrons et leurs prix; le niveau de confiance et les dépenses des clients; l'acceptation de nos produits sur les marchés; la résiliation de contrats de distribution ou de contrats avec les fabricants d'équipement d'origine; des difficultés imprévues d'ordre opérationnel (comme la défaillance d'une usine, d'un équipement ou du mode de fonctionnement conformément aux spécifications ou aux attentes, la flambée des coûts, notre incapacité à réduire les coûts à la suite du ralentissement des activités du marché, le manque de produits ou de stocks de qualité, l'interruption de l'approvisionnement, les moyens de pression et les incidents imprévus touchant la santé, la sécurité et l'environnement); notre aptitude à attirer et à conserver du personnel compétent et notre capacité à entretenir les relations avec nos fournisseurs, nos employés et nos clients. La liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Le lecteur peut obtenir de plus amples renseignements sur les risques et incertitudes associés à ces énoncés prospectifs et aux activités de la Société dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (la notice annuelle), dans notre rapport de gestion annuel sur les risques financiers, et dans notre plus récent rapport de gestion trimestriel, qui ont tous été déposés sur SEDAR. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément et entièrement fournis sous réserve de la présente mise en garde. La Société ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de ces énoncés prospectifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements postérieurs ou pour d'autres motifs, à moins que ce ne soit exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Les lecteurs sont prévenus que les risques décrits dans la notice annuelle et dans notre rapport de gestion annuel et trimestriel ne sont pas les seuls risques qui pourraient avoir une incidence sur la Société. Nous ne pouvons pas prédire avec exactitude toutes les incidences que la COVID-19 aura sur nos activités, les résultats des opérations, la situation financière ou la demande relative à nos produits et services en raison des incertitudes liées à la propagation du virus et de ses variants. Les risques et les incertitudes dont la Société n'a actuellement pas connaissance, ou qu'elle juge non importants, peuvent avoir un effet important sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats d'exploitation.

D'autres renseignements, y compris le rapport annuel de Wajax, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Renseignements: Iggy Domagalski, président et chef de la direction, Courriel : [email protected]; Stuart Auld, chef des finances, Courriel : [email protected], Téléphone : 905 212-3300