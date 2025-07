MONTRÉAL, le 22 juill. 2025 /CNW/ - W Montréal renforce son engagement envers la musique, la culture et le luxe audacieux avec le lancement d'une collaboration captivante : Billboard Live au W Montréal. Le 31 juillet, l'hôtel accueillera la toute première édition de cette série exclusive, avec en tête d'affiche CRi, l'artiste de musique électronique montréalais reconnu pour ses paysages sonores immersifs et ses performances qui repoussent les frontières des genres.

La musique a toujours été au cœur de l'ADN des hôtels W -- aux côtés des autres points de passion tels Taste, Scene, Body et Stance -- des piliers qui façonnent la façon dont la marque crée des expériences immersives et raffinées pour ses invités. De W PRESENTS, la plateforme mondiale mettant en lumière les talents émergents, aux activations locales qui brouillent les lignes entre l'hôtellerie haut de gamme et la performance artistique de pointe, la musique est indissociable de l'esprit

« Nous sommes ravis d'annoncer un partenariat audacieux entre W Montréal et Billboard & Rolling Stone Canada -- deux icônes à l'intersection de la musique, de la culture et du style de vie. Grâce à leur influence éditoriale et leur engagement à promouvoir les talents émergents et établis, Billboard et Rolling Stone Canada confèrent une crédibilité inégalée et une pertinence culturelle essentielle à cette collaboration », déclare Alexandre Tessier, Directeur des Ventes et du Marketing au W Montréal.

La série Billboard Live s'inscrit dans l'héritage profondément enraciné de Billboard dans la culture musicale. Véritable référence de l'industrie musicale mondiale depuis plus de 100 ans, Billboard est reconnu pour ses palmarès emblématiques, ses portraits d'artistes approfondis et ses récits culturels influents. À travers ses plateformes en constante évolution, Billboard continue de mettre en lumière les artistes -- autant ceux du courant dominant que les voix émergentes -- façonnant les sons et les histoires qui inspirent les publics du monde entier.

Avec l'arrivée de Billboard Live au W Montréal, cette collaboration unit deux leaders d'opinion puissants dans les domaines de l'hospitalité et de la musique. Le résultat : une plateforme à fort impact dédiée à la découverte et à la célébration, riche d'un contenu éditorial aussi puissant que chargé d'émotion.

« L'énergie de Montréal est électrisante, et la musique en est le cœur battant. Cette collaboration avec Billboard marque une nouvelle ère pour nous -- unissant artistes, créatifs et invités dans une expérience à la fois immersive, profondément locale et résolument W », affirme Sarah Le Bars, Responsable Marketing au W Montréal.

Le lancement de Billboard Live au W Montréal promet une soirée marquante célébrant la convergence du son, du style et de l'innovation. Parce qu'au W Montréal, chaque scène a sa trame sonore.

À propos du W Montréal

Entre le charme du Vieux-Montréal et l'énergie du centre-ville, le W Montréal signe une expérience où le luxe se libère des conventions. Avec 152 chambres et suites au design affirmé -- dont plusieurs avec terrasse privée sur la ville -- l'hôtel devient votre point de départ pour tout ce qui fait vibrer Montréal.

Ici, chaque espace est pensé pour éveiller les sens : le Living Room pulse au rythme de DJ sets électrisants, le Vinyl Bar -- dissimulé derrière une porte discrète -- vous plonge dans une ambiance feutrée où cocktails et musique vinyle se rencontrent, et la Retro Gaming Box réactive les pixels de votre nostalgie. Côté goût, direction Tbsp., notre restaurant inspiré de la Méditerranée, où les saveurs sont aussi audacieuses que le décor. Besoin de quelque chose? Notre équipe est à votre service, 24/7, grâce au légendaire Whatever/Whenever®.

Bienvenue dans un hôtel où chaque moment devient une scène à part entière. Vivez pleinement l'expérience W Montréal et réservez ici https://www.marriott.com/hotels/travel/yulwh-w-montreal/

À propos de Billboard Canada

Billboard Canada est la référence incontournable pour l'actualité musicale, les palmarès et les analyses de l'industrie au Canada. Partie intégrante de la marque Billboard à l'échelle mondiale, elle propose une couverture approfondie de la scène musicale canadienne, mettant en lumière les artistes émergents et les tendances qui façonnent l'industrie.

Billboard est une marque mondiale de médias musicaux jouissant d'une autorité reconnue auprès des artistes, des fans et des leaders de l'industrie. En tant que publication bilingue, publiée en anglais et en français, Billboard Canada étend cette portée aux audiences canadiennes, offrant une couverture de premier ordre de l'actualité musicale, des tendances du secteur et des enjeux qui résonnent à l'échelle mondiale. Billboard alimente la destination musicale ultime grâce à ses classements définitifs -- reconnus comme les plus complets tous genres confondus. Billboard Canada organise également des conférences et événements de premier plan qui réunissent professionnels et passionnés, notamment le Power 100, Women in Music, Billboard Live et bien d'autres, favorisant des expériences et des échanges authentiques qui transcendent les frontières du paysage musical mondial.

