Vulnérabilité détectée chez Microsoft : le ministère de la Cybersécurité et du Numérique déploie des mesures de mitigation

QUÉBEC, le 22 juill. 2025 /CNW/ - Microsoft a informé ses clients qu'une vulnérabilité affectant le service Microsoft SharePoint a été détectée le 19 juillet 2025. Après avoir pris connaissance de la situation, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) est rapidement intervenu pour déployer les mesures requises.

Cette vulnérabilité touche des systèmes de plusieurs gouvernements et entreprises, dont certains ministères et organismes du gouvernement du Québec.

Le MCN effectue des investigations et veille à ce que les solutions appropriées soient appliquées pour assurer la continuité des services et limiter les impacts. Ainsi, dans le but d'apporter les correctifs et les mesures de mitigations nécessaires, différents sites Web de l'administration publique québécoise pourraient dès aujourd'hui être fermés de manière préventive.

La cybersécurité et l'intégrité des données sont et seront toujours une priorité pour le gouvernement du Québec. C'est pour cette raison qu'il a, entre autres, mis sur pied le Centre gouvernemental de cyberdéfense, qui analyse l'évolution des menaces et travaille en étroite collaboration avec tous les ministères et organismes afin de sécuriser les services numériques.

