Des mesures immédiates pour protéger les données du personnel de la fonction publique - Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique agit après une communication non autorisée de renseignements personnels

QUÉBEC, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Par mesure de transparence, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) informe que ses activités de surveillance ont permis la détection d'une communication non autorisée de renseignements personnels impliquant des données de 117 employés de la fonction publique. En effet, un membre de son personnel a transféré à son adresse courriel personnelle différents renseignements personnels, principalement liés aux ressources humaines, contrevenant ainsi aux règles de sécurité en place destinées au personnel du MCN. Dès la découverte de cet incident, le MCN est intervenu rapidement. Il a notamment exigé et obtenu la preuve de la destruction de manière irréversible des documents visés.

À la lumière de l'enquête interne effectuée sur cet incident, il s'avère que les renseignements n'ont pas été communiqués à des tiers, ni utilisés à des fins préjudiciables ou malveillantes.

Dans le respect des obligations de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), le MCN a communiqué individuellement avec chacune des personnes concernées pour les informer de la situation.

Dans le cadre de sa mission, le MCN traite de nombreux renseignements qu'il utilise et conserve avec beaucoup de vigilance. Ainsi, il applique de façon continue des mesures de contrôle très rigoureuses pour assurer la protection et la sécurité des renseignements qu'il détient. Plusieurs mesures technologiques spécifiques sont déjà mises en place par le MCN afin de renforcer la surveillance et la détection de ce type d'incident.

