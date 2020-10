VTech partage ses meilleurs choix de jouets pour les Fêtes 2020

TORONTO et VANCOUVER, BC, le 28 oct. 2020 /CNW/ - VTechMD, un leader dans le domaine des produits d'apprentissage électronique, a publié ses meilleurs choix pour tous les bébés, les tout-petits et les enfants qui figurent sur votre liste de courses pour les fêtes cette année. Connu pour ses jouets innovants, éducatifs et amusants, VTech propose un large éventail d'options que vous pouvez acheter en ligne ou en personne auprès de détaillants dans tout le pays.

"Nous savons que cette période des Fêtes sera différente pour de nombreux enfants et familles à travers le Canada, il est donc plus important que jamais de trouver des petits et des grands moments de joie qui comprennent souvent un cadeau spécial pour les plus petits de votre vie", a déclaré Gordon Chow, président de VTech Canada. "Nous sommes très heureux de la gamme de cette année et de tout le plaisir, le jeu actif et l'apprentissage que procure chacun de nos jouets".

B éb és et tout-petits :

Éléphanteau 1, 2, 3, suis-moi : C'est le moment d'explorer! Le joyeux Éléphanteau 1, 2, 3, suis-moi encourage les petits à ramper et à marcher après lui avec des oreilles qui claquent et une étoile brillante et lumineuse. Cet animal doux et en peluche invite aux câlins tout en procurant de nombreuses stimulations sensorielles grâce à ses multiples textures et ses motifs lumineux. Les plus de 45 chansons, mélodies, sons et phrases de ce jouet animent les jeux tout en enseignant les couleurs, les chiffres et bien d'autres choses encore. Pour les tout-petits de 6 à 36 mois.

Super centre multisport interactif : Super centre multisport interactif : Gagnez le jeu d'apprentissage avec le Super centre multisport interactif. Les tout-petits font bouger leurs muscles avec un ballon de football pour faire travailler leurs jambes et leurs pieds, et un ballon de basket pour faire travailler les petits bras et les petites mains. Plus de 65 chansons, mélodies, sons et phrases vous permettront d'apprendre les formes, les couleurs, les chiffres et l'esprit sportif. Pour les tout-petits de 12 à 36 mois.

Super camion caserne de pompiers : Jouez le rôle d'un sauveteur avec le jeu Super camion caserne de pompiers. Mettez en scène le camion de pompiers qui se transforme en caserne de pompiers. Les pompiers Fiona et Frankie peuvent occuper trois niveaux de jeu différents où ils peuvent effectuer des exercices d'incendie, vérifier leur équipement et faire le plein du mini camion de pompiers et de l'hélicoptère inclus. Profitez de fonctions qui stimulent l'imagination comme un ascenseur, une lance à incendie, une échelle et une pompe à essence. Les accessoires comprennent deux pompiers, un mini camion de pompiers, un hélicoptère et une échelle, qui se rangent à l'intérieur du camion de pompiers. Pour les enfants âgés de 1½ à 4 ans.

Les petits enfants :

Tut Tut Cory Bolides : Basé sur la série animée pour enfants d'âge préscolaire, disponible sur Netflix et inspiré par le jeu primé de la ligne Go! Go! Smart Wheels®, Tut Tut Cory Bolides suit les aventures de la petite voiture Cory Carson. La ligne de jouets permet aux enfants de créer leurs propres aventures avec Cory et ses amis, avec des véhicules inspirés des personnages de la série, et des jeux inspirés de scènes populaires de la série, par exemple une mission de sauvetage à la caserne de Freddie. Les produits offrent des expériences de jeu captivantes, comme les jouets Go! Go! Smart Wheels sont connus pour leur technologie qui donne vie aux véhicules grâce à des sons, des phrases et des chansons amusants, et qui permet un apprentissage multisensoriel afin de maximiser le plaisir. Pour les enfants âgés de 1 à 5 ans.

Myla's Sparkling Friends™ : Dans le prolongement du populaire jouet robotique de l'année dernière Mila, ma licorne magique, les enfants peuvent égayer leur quotidien en collectionnant les six amis Myla's Sparkling Friends. Ces créatures fantastiques comprennent une licorne, un paon, un dragon et bien d'autres (vendus séparément) qui parlent, chantent et s'illuminent d'un arc-en-ciel de couleurs. Myla's Sparkling Friends répondent avec plus de 100 réponses amusantes et magiques! Les enfants peuvent également chanter une chanson colorée ou s'accessoiriser, ainsi que Myla's Sparkling Friends avec des accessoires communs tels que des pinces à cheveux, des peignes et des bagues. Pour les enfants de 4 ans et plus.

Tut Tut Bolides Méga circuit spirales 2 en 1 : D'une hauteur stupéfiante de trois pieds, le deux en un Tut Tut Bolides Méga circuit spirales 2 en 1 présente deux configurations de course passionnantes, cinq emplacements SmartPoint® et Rocky the Race Car. Empilez les pistes les unes sur les autres pour former une impressionnante piste en tire-bouchon de 36 pouces de haut pour un plaisir étourdissant en descente, ou installez les pistes côte à côte pour une expérience de course sur deux pistes. D'autres voitures SmartPoint® sont vendues séparément. Pour les enfants de 1 à 5 ans.

Grands enfants : 4 ans et plus :

KidiZoom® Smartwatch DX2™ : La technologie parfaite pour les enfants, la KidiZoom Smartwatch DX2™ permet aux enfants de prendre des photos, de faire des vidéos, de jouer à des jeux et de lire l'heure grâce au contrôle parental des jeux et aux limites de temps pour la sécurité. Dotée d'un nouveau design épuré et élégant pour qu'ils puissent être comme les "grands" enfants ou les adultes dans la maison, cette montre intelligente durable comprend 55 cadrans numériques et analogiques personnalisables sans Wi-Fi ou Bluetooth intégré pour assurer la sécurité des contenus. Pour les enfants de 4 ans et plus.

KidiZoom® Creator Cam : Les enfants peuvent être la vedette de leur propre univers vidéo avec la caméra vidéo numérique KidiZoom Creator Cam, qui fait partie de la gamme primée Kidi d'appareils électroniques pour enfants. Dotée de capacités de montage de base et d'un écran vert permettant de créer des effets spéciaux étonnants, cette caméra vidéo haute définition est livrée avec tout ce dont les enfants ont besoin pour créer du contenu vidéo. Pour les enfants de 5 ans et plus.

La gamme de jeu Switch & Go™ Dinos : Transformez un dinosaure féroce en véhicule et revenez en quelques étapes simples avec le Switch & Go Dinos. Voici les points forts de la gamme : Switch & Go™ Hélicoptère Velociraptor : Ce rapace rapide et intelligent inspire un jeu imaginatif avec des yeux LCD animés et des effets sonores et des phrases de dinosaures. Switch & Go™ T-Rex Off-Roader : Transformez le féroce dinosaure en un véhicule tout-terrain robuste et revenez en quelques étapes simples. Switch & Go™ Stegosaurus Buggy : Passez au plaisir avec le Stegosaurus Buggy de Switch & Go™. Pour les enfants de 4 ans et plus.

Pour plus d'informations sur les nouveaux produits d'apprentissage électronique de VTech, et pour savoir où les acheter, visitez le site www.VTechKids.ca, ou suivez @vtechtoyscanada sur Facebook, Instagram et Twitter.

À propos de VTechMD

VTech est un leader mondial dans le domaine des produits d'apprentissage électroniques pour les enfants. VTech développe des produits qui associent technologie innovante et plaisir pour encourager les enfants à explorer, découvrir et apprendre tout en jouant. Ces produits innovants et de haute qualité enrichissent le développement des enfants et rendent l'apprentissage amusant. Forte d'une riche histoire, VTech s'est non seulement imposée comme une autorité en matière d'apprentissage, mais reste également à la pointe de l'innovation avec des produits primés. Elle dispose d'une large gamme de produits primés pour les nourrissons et les enfants d'âge préscolaire, disponibles dans 24 langues différentes dans le monde entier.

