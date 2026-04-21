TORONTO, le 21 avril 2026 /CNW/ - Vrbo® a annoncé aujourd'hui les « Propriétés de Vacances de l'Année 2026 », une sélection de propriétés de vacances exceptionnelles situées partout au Canada et dans à travers le monde. Maintenant à sa cinquième année, cette liste annuelle met en valeur des propriétés qui incarnent une qualité exceptionnelle, une grande fiabilité et les normes élevées de Vrbo pour des séjours auxquels les voyageurs peuvent faire confiance. Certaines propriétés ont même reçu plus de 100 avis parfaits de 10/10, reflétant les expériences positives auxquelles les voyageurs peuvent s'attendre chaque fois qu'ils réservent sur Vrbo. La sélection de cette année comprend notamment une propriété dotée d'un spa d'inspiration nordique à Fernie. On y trouve aussi une maison en bord de mer nichée dans les dunes de l'Île-du-Prince-Édouard, un chalet en bord de lac en Muskoka et une maison en bord d'océan surplombant Ragged Harbour, en Nouvelle-Écosse.

Consultez la version complète du communiqué multimédia interactif ici: https://www.multivu.com/expedia/9334956-fr-ca-vrbo-top-vacation-rentals-of-the-year-canada-2026

« Les Propriétés de Vacances de l'Année présentent les meilleures propriétés offertes sur Vrbo. Nouveauté cette année, les propriétés figurant sur la liste ont obtenu le badge "Aimé des clients". Cette distinction est réservée aux 10 % des meilleures propriétés d'une destination, selon les avis réels des clients », a affirmé Larry Plawsky, vice-président principal et directeur général de Vrbo. « Cette liste devrait inspirer les voyageurs à planifier leur prochaine escapade en groupe et démontre à quel point il est simple de trouver une propriété de vacances fiable et de grande qualité pour chaque voyage. »

Les propriétés de cette année se trouvent dans certaines des destinations de villégiature les plus populaires au Canada, notamment Banff, en Alberta; Port Medway, en Nouvelle-Écosse; St. Peter's Harbour, à l'Île-du-Prince-Édouard; et Whistler, en Colombie-Britannique. Les voyageurs canadiens qui souhaitent explorer l'international peuvent également découvrir des propriétés à Hanalei, à Hawaï, aux États-Unis; Cabo San Lucas, au Mexique; Devon, en Angleterre; ainsi que dans la Forêt-Noire, en Allemagne.

Vrbo a sélectionné les meilleures Propriétés de Vacances de l'Année en se basant sur des critères définissant des séjours de qualité supérieure. Ces critères inspirent confiance aux voyageurs lorsqu'ils choisissent leurs prochaines destinations.

Qu'est-ce qui distingue les Propriétés de Vacances de l'Année?

Aimé des clients : Vrbo accorde cette distinction aux 10 % des propriétés les mieux notées d'une destination, selon des avis vérifiés.

Hôte de choix : des propriétés gérées par des hôtes ayant une réputation éprouvée pour leur fiabilité et leur hospitalité, avec un taux d'acceptation des réservations de 99 % et un taux d'annulation nul.

Notes et avis : plus de 10 notes exceptionnelles et des avis positifs vérifiés.

Emplacement : des propriétés situées dans diverses destinations de villégiature prisées, souvent à proximité de la plage, d'un lac ou des montagnes.

Idéal pour les groupes : des maisons spacieuses offrant des commodités attrayantes, comme des piscines privées, des spas extérieurs et des salles de jeux, idéales pour les familles et les groupes multigénérationnels.

Effet « wow » : des propriétés proposant des équipements uniques ou des caractéristiques architecturales remarquables, y compris des spas privés, un accès direct aux pistes, des emplacements en bord de l'eau et des vues imprenables sur les montagnes.

« La liste de cette année reflète à quel point les attentes des voyageurs ont évolué et comment nos partenaires continuent de se surpasser », a affirmé Tim Rosolio, vice-président des partenariats de propriétés de vacances chez Vrbo. « Du design unique aux commodités exceptionnelles, en passant par les petites attentions qui inspirent confiance, ces propriétés offrent des expériences remarquables qui correspondent exactement à ce que recherchent les voyageurs d'aujourd'hui. Nous sommes fiers de célébrer des hôtes qui établissent une nouvelle norme de qualité et contribuent à façonner l'avenir des propriétés de vacances. »

Les Propriétés de Vacances de l'Année de Vrbo mettent en valeur des propriétés remarquables situées un peu partout dans le monde. Plus de 50 lauréats sont à découvrir, parmi les meilleures propriétés de vacances au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni., en France, en Allemagne, en Australie, et en Nouvelle-Zélande.

Pour consulter la liste complète des Propriétés de Vacances de l'Année 2026, accompagnée de photos et d'informations de réservation, sur LIEN de la campagne.

Détails des Propriétés de Vacances de l'Année 2026 :

Banff, Alberta -- « Maison de montagne rustique chic à Banff » située à deux pas de la vibrante Banff Avenue Banff. Elle offre une vue sur le mont Rundle, une terrasse spacieuse et un jardin paisible. Cette maison de montagne en bord de rivière, gérée par un Hôte de choix, compte des lits Tempur-Pedic, une cuisine entièrement équipée et a obtenu plus de 60 avis parfaits de 10/10.

Maison de montagne rustique chic à Banff » située à deux pas de la vibrante Banff Avenue Banff. Elle offre une vue sur le mont Rundle, une terrasse spacieuse et un jardin paisible. Cette maison de montagne en bord de rivière, gérée par un Hôte de choix, compte des lits Tempur-Pedic, une cuisine entièrement équipée et a obtenu plus de 60 avis parfaits de 10/10. Fernie, Colombie-Britannique -- « Fernie Mountain House » est un chalet accès direct aux pistes pensé pour les séjours en groupe. Avec ses sept chambres et sept salles de bains, il offre des panoramas spectaculaires sur les montagnes. Cet établissement Hôte de choix comprend un espace spa nordique avec sauna, bain froid et spa extérieur. Il soutient également la communauté locale en versant des dons pour chaque réservation.

Fernie Mountain House » est un chalet accès direct aux pistes pensé pour les séjours en groupe. Avec ses sept chambres et sept salles de bains, il offre des panoramas spectaculaires sur les montagnes. Cet établissement Hôte de choix comprend un espace spa nordique avec sauna, bain froid et spa extérieur. Il soutient également la communauté locale en versant des dons pour chaque réservation. Invermere, Colombie-Britannique -- « Le chalet Point Cabin » est un chalet spacieux de cinq chambres avec une vue imprenable sur les Rocheuses, une salle de jeux et une table de billard. Elle se trouve à quelques minutes du Copper Point Golf Club et du centre-ville d'Invermere. Cette propriété familiale a obtenu plus de 50 avis parfaits de la part de voyageurs.

Le chalet Point Cabin est un chalet spacieux de cinq chambres avec une vue imprenable sur les Rocheuses, une salle de jeux et une table de billard. Elle se trouve à quelques minutes du Copper Point Golf Club et du centre-ville d'Invermere. Cette propriété familiale a obtenu plus de 50 avis parfaits de la part de voyageurs. Lac-Supérieur, Québec -- « Chalet lumineux » se trouve dans les Laurentides, près du mont Tremblant, et comprend un spa extérieur et sauna intérieur, ainsi qu'un accès au Club de la Pointe sur le lac Supérieur. Les voyageurs peuvent s'adonner à des activités toute l'année, comme une piscine chauffée, des sports nautiques et des activités hivernales.

Chalet lumineux » se trouve dans les Laurentides, près du mont Tremblant, et comprend un spa extérieur et sauna intérieur, ainsi qu'un accès au Club de la Pointe sur le lac Supérieur. Les voyageurs peuvent s'adonner à des activités toute l'année, comme une piscine chauffée, des sports nautiques et des activités hivernales. Port Medway, Nouvelle-Écosse -- « Atlantic Pearl » est une maison en bord de l'océan de style Cape Cod rénovée avec soin, qui surplombe Ragged Harbour. Elle comprend une véranda à moustiquaire avec spa extérieur, de même qu'une cuisine et une salle à manger entièrement équipées pour les séjours en groupe. Elle se trouve à quelques pas d'une plage de sable et est à courte distance en voiture de Mahone Bay et de Lunenburg.

Atlantic Pearl est une maison en bord de l'océan de style Cape Cod rénovée avec soin, qui surplombe Ragged Harbour. Elle comprend une véranda à moustiquaire avec spa extérieur, de même qu'une cuisine et une salle à manger entièrement équipées pour les séjours en groupe. Elle se trouve à quelques pas d'une plage de sable et est à courte distance en voiture de Mahone Bay et de Lunenburg. St. Peter's Harbour, Île-du-Prince-Édouard -- « Sea Dunes Beach House » est l'une des trois maisons construites directement dans les dunes de St. Peter's Harbour Beach. Elle peut accueillir jusqu'à 14 personnes grâce à une maison principale et une maisonnette indépendante. Cette propriété Hôte de choix propose des terrasses offrant des vues imprenables sur l'océan et a reçu plus de 30 avis parfaits de 10/10.

« Sea Dunes Beach House » est l'une des trois maisons construites directement dans les dunes de St. Peter's Harbour Beach. Elle peut accueillir jusqu'à 14 personnes grâce à une maison principale et une maisonnette indépendante. Cette propriété Hôte de choix propose des terrasses offrant des vues imprenables sur l'océan et a reçu plus de 30 avis parfaits de 10/10. Utterson, Ontario -- « Sutton Lakehouse » est une résidence de vacances en bordure de Three Mile Lake, en Muskoka, comprenant un quai privé, d'une terrasse pour les repas et d'un foyer. Cette propriété Hôte de choix accepte les animaux et offre un accès à la baignade, au pagayage et aux activités nautiques toute l'année.

Sutton Lakehouse est une résidence de vacances en bordure de Three Mile Lake, en Muskoka, comprenant un quai privé, d'une terrasse pour les repas et d'un foyer. Cette propriété Hôte de choix accepte les animaux et offre un accès à la baignade, au pagayage et aux activités nautiques toute l'année. Whistler, Colombie-Britannique -- « Chalet Alpin » est une maison de montagne avec un accès skis aux pieds des pistes, offrant deux suites principales avec terrasses privées et cheminées, un spa extérieur, une piscine extérieure chauffée et des espaces de divertissement dédiés. La propriété, située près des pentes de Whistler, permet de profiter des activités de montagne offertes tout au long de l'année.

À propos de Vrbo

Depuis 1995, Vrbo® est la référence pour les familles et les groupes à la recherche d'une location de vacances. Qu'il s'agisse d'une maison en bord de mer, d'un chalet confortable, d'un appartement en ville ou d'une villa spacieuse pouvant accueillir tout le monde, Vrbo a ce qu'il vous faut.

Vrbo est devenu une plateforme internationale de confiance pour la location de vacances, permettant aux clients de trouver des hôtes dévoués dans le monde entier. En offrant des expériences de vacances haut de gamme et un support client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Vrbo permet aux voyageurs de consacrer moins de temps à l'organisation de leur voyage. Ils peuvent ainsi en consacrer plus à la création de souvenirs mémorables.

Vrbo fait partie d'Expedia Group et permet aux propriétaires et aux gestionnaires de propriétés de profiter d'une grande visibilité grâce à près d'un milliard de visites sur les sites d'Expedia Group chaque mois.

© 2026 Vrbo, une filiale du groupe Expedia. Tous droits réservés. Vrbo et le logo de Vrbo sont des marques de commerce de HomeAway.com, inc.

Pour plus d'informations, utilisez notre application mobile ou rendez-vous sur vrbo.com.

Suivez Vrbo sur Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, et X.

SOURCE Vrbo

Relations avec les médias : Ridhi Arun Kumar, [email protected]