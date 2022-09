VPorts crée les tout premiers corridors internationaux de mobilité aérienne électrique avancée reliant le Québec et les États-Unis

Les premiers vols d'essai internationaux auront lieu en 2023

MONTRÉAL, le 7 sept. 2022 /CNW Telbec/ - VPorts, entreprise québécoise et chef de file mondial de la conception, construction et exploitation d'infrastructures favorisant la mobilité aérienne avancée (MAA), a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'entente en vue de la mise en place des tout premiers corridors aériens destinés à la MAA électrique, qui relieront le Québec (Canada) et les États-Unis. Il est prévu que des vols d'essai seront réalisés en 2023 avec des aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL).

Le protocole d'entente a été signé par un consortium d'organisations internationales, dont VPorts, Aéro Montréal, Northeast UAS Airspace Integration Research Alliance (NUAIR), Innovitech, le Centre d'excellence sur les drones (Alma) et Helijet International.

« La mobilité aérienne avancée évolue très rapidement. Ces corridors reliant le Québec et les États-Unis contribueront au développement, à l'intégration et à l'acceptabilité sociale de la mobilité aérienne avancée. Cette initiative s'inscrit dans notre vision et soutient notre ambition de construire et d'exploiter 1500 vertiports dans le monde d'ici 2045 », explique le Dr Fethi Chebil, président et fondateur de VPorts.

La mise en place de ces corridors aériens vise à créer un écosystème de MAA ouvrant la voie à l'exploitation commerciale du transport de fret à l'aide d'aéronefs eVTOL. Grâce à ces corridors, les membres du consortium pourront étudier tous les aspects du MAA, incluant le transport de marchandises, la préparation au chargement, la gestion des parties prenantes, les analyses de marché, les protocoles de sécurité et de sûreté, l'acceptabilité sociale ainsi que l'intégration urbaine des infrastructures et des opérations. Ce projet pourrait également être reproduit dans d'autres pays.

« Ce projet s'harmonise à la mission d'Aéro Montréal, qui est de renforcer et d'assurer la position de la grappe aérospatiale du Québec à titre de chef de file international. Nous sommes heureux que VPorts prennent les devants en vue d'établir des corridors de mobilité aérienne électrique entre le Québec et les États-Unis », déclare Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec.

Le consortium entend collaborer étroitement et proactivement avec Transports Canada, NAV CANADA et la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis afin de tirer parti de leur expertise respective et de leur pouvoir de réglementation afin de favoriser la mise en œuvre d'un cadre international qui met à l'épreuve les technologies pertinentes, l'harmonisation aux réglementations, ainsi que les procédures et la gestion de la circulation aérienne.

La MAA constituera un nouveau mode de transport dans les régions où le transport aérien est peu accessible et elle offrira des avantages importants pour l'économie, l'environnement et la santé publique. Tous les fabricants d'aéronefs eVTOL auront accès aux corridors aériens pour effectuer des vols d'essai.

À propos de VPorts

VPorts ouvre la voie en façonnant le développement futur d'une mobilité aérienne avancée qui se veut sécuritaire et appuyée par des infrastructures durables.

L'entreprise a pour objectif de construire et d'exploiter, sur cinq continents et d'ici 2045, 1500 vertiports. Elle intégrera ses infrastructures aux écosystèmes de mobilité aérienne locaux et mondiaux en adoptant une approche responsable, en centralisant ses activités et en misant sur les technologies les plus évoluées. Le siège social de VPorts est situé à Mirabel, au Québec.

