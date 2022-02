NORTH BAY, ON, le 24 févr. 2022 /CNW/ - Voyageur Aviation Corp. (« Voyageur »), filiale de Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR), a conclu une entente pour fournir des services (stocks sur place, réparation et révision de composants, et soutien du niveau de service) relatifs aux Dash 8-400 de De Havilland Aircraft of Canada à Waltzing Matilda Aviation, sous sa marque Connect Airlines, par l'intermédiaire du programme d'abonnement EXCL (Exchange Component and Leasing) de Voyageur.

« Connect Airlines est un nouvel exploitant régional et Voyageur est ravie de s'y associer par l'intermédiaire de son programme de pièces EXCL novateur, a déclaré Gary Gilbert, vice-président d'Avparts, Voyageur. Grâce à la vaste expérience opérationnelle de Voyageur et à ses grandes connaissances en réparation et en révision de composants de Dash 8-400, elle est la partenaire idéale pour Connect à titre de nouvel exploitant. »

Le programme EXCL de Voyageur est un service d'abonnement mensuel qui offre aux exploitants un accès direct et prioritaire à tous les composants durables. EXCL peut être entièrement personnalisé pour répondre aux besoins du client.

« Nous mettons sur pied une société aérienne régionale plus intelligente. Étant donné l'éventail de services de MRR de composants et la vaste expérience de Voyageur relativement aux Dash 8-400, il s'agit d'un choix intelligent pour Connect Airlines », a déclaré Dave Marcontell, chef de l'exploitation de Waltzing Matilda.

Voyageur a conçu le programme EXCL afin de procurer aux clients plus de liberté, de souplesse et de contrôle en matière de coûts de maintenance, sans minimums ni maximums pour ce qui est des heures de vol.

À propos de Voyageur Aviation Corp.

Voyageur Aviation Corp. est une filiale en propriété exclusive de Chorus Aviation Inc. Voyageur est un fournisseur intégré de services d'aviation spécialisés comprenant des activités de nolisement tant à l'échelle internationale qu'au Canada. Elle est en outre dotée de compétences en ingénierie et en maintenance de premier ordre. Elle offre aussi des services de vente de pièces, de gestion logistique et de location d'avions. Ayant son siège social à North Bay, en Ontario, Voyageur propose des solutions novatrices aux clients ayant des besoins uniques en aviation et exploite ses activités en vertu de principes fondamentaux de gestion globale de la sécurité, d'assurance qualité et de solutions axées sur le client. www.voyav.com

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'appareils régionaux de premier plan d'envergure internationale, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux entreprises qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation; les vols à contrat; et la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures à 6,00 %, les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB », « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement.

www.chorusaviation.com

À propos de Waltzing Matilda Aviation / Connect Airlines

Waltzing Matilda Aviation (WMA), dont le siège se trouve à Boston, est un exploitant de services de nolisement de jets en vertu de la partie 135 de la FAA (numéro de certificat 6WZA614N) et est engagé dans le processus de certification visant à ajouter la partie 121 de la FAA (services réguliers et non réguliers) à son certificat d'exploitation aérienne sous la marque Connect Airlines. WMA a cerné la nécessité d'établir une « société aérienne plus intelligente » et a rassemblé des leaders en aviation ainsi que des passionnés du domaine cumulant plus de 150 années d'expérience qui partagent une passion commune : travailler et exploiter des vols de façon plus intelligente. Grâce aux avions exploités, à la technologie utilisée et à ses opérations, Connect procurera une expérience de voyage plus silencieuse, plus propre et plus saine. Connect Airlines : l'avenir des voyages plus intelligents et plus verts. www.connectairlines.com

